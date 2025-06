Trump dice ‘si sientes pena’ por Biden ‘, no te sientas tan lamento’

El presidente Donald Trump lanzó un ataque personal contra Joe Biden en una divagación de casi 5 minutos al Una conferencia de prensa de la Casa Blanca El viernes, decir que la gente no debería “sentirse tan siento” por su predecesor.

Sus comentarios sobre Biden llegaron cuando Trump estaba tratando de explicar por qué no “cree” que Biden era realmente responsable de algunas de las políticas de su administración.

“Ha sido una especie de persona moderada durante su vida”, dijo Trump sobre Biden. “No es una persona inteligente. Pero una persona algo viciosa, diré. Si sientes lástima por él, no te sientas tan, porque es vicioso”.

Trump agregó: “Herió a mucha gente. Y así, realmente no siento pena por él”.

No estaba claro de inmediato exactamente a qué se refería Trump cuando dijo que no “sentía pena” por Biden. Sin embargo, muchos noticias salidas Y las personas en las redes sociales señalaron que los comentarios se apagaron como particularmente insensibles a raíz del diagnóstico de cáncer del ex presidente.