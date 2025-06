Kremlin desestima la probabilidad de una reunión de Putin-Trump-Zelensky

By







El Kremlin ha desestimado la probabilidad de que una reunión trilateral entre el presidente ruso Vladimir Putin, el presidente Trump y el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky tengan lugar en el futuro cercano.

“Bueno, francamente hablando, poco probable [that it will happen] En el futuro cercano, “el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, dijo a los periodistas el martes, el martes, de acuerdo a a la salida de medios estatales ruso Tass.

Peskov también agregó que Putin está preparado para la reunión, pero que debe “el resultado de los acuerdos desarrollados a nivel técnico, a nivel de experto”.

Las delegaciones ucranianas y rusas se reunieron por segunda vez en persona el lunes en Turquía. La reunión, que duró poco más de una hora, no arrojó un avance en términos de conversaciones de alto el fuego, pero ambas partes acordaron cambiar más prisioneros. La Casa Blanca ha dicho anteriormente que Trump está abierto a tener una reunión con Putin y Zelensky.

Rusia y Ucrania todavía están muy separados en llegar a un acuerdo para terminar la guerra de tres años en Europa del Este.

Los medios estatales rusos han informado que las demandas del Kremlin incluyen no permitir que Ucrania sea parte de cualquier alianza militar, reduciendo el tamaño del ejército de Ucrania, que los militares de Ucrania se retiran de regiones parcialmente ocupadas de Donetsk, Luhansk, Kherson y Zaporizhzia, teniendo ruso como el idioma oficial y la elevación de las sanciones internacionales.

Ucrania ha presionado un alto el fuego incondicional de 30 días, al que Rusia se ha negado a firmar. Ucrania es demandante que Kiev no tiene restricciones sobre el tamaño de su ejército en cualquier acuerdo, las reparaciones de guerra y que la comunidad internacional se niega a reconocer la soberanía del Kremlin en partes de Ucrania que actualmente ocupa.

Trump ha presionado durante meses para terminar la guerra terrestre más grande de Europa desde la Segunda Guerra Mundial y recientemente se ha frustrado con Putin sobre los ataques aéreos del ejército ruso contra las ciudades ucranianas.

Las conversaciones entre las dos partes en Turquía se produjeron un día después de que Ucrania desató un devastador ataque aéreo, desatando a los drones de contrabando dentro del territorio de Rusia para bombardear las bases aéreas del Kremlin. Funcionarios ucranianos dijeron que los drones sacaron un tercio de la flota de bombarderos de Rusia, dañando o destruyendo más de 40 aviones.

Ucrania dijo el martes que utilizó explosivos submarinos para golpear un puente que conecta a Rusia con Crimea.





