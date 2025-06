Johnson explota la casa ‘grande, hermosa’ Bill, respalda el almizcle

By







El senador Ron Johnson (republicano de Wisconsin) lanzó el martes el megabill con la reducción de impuestos del presidente Trump y las prioridades de gasto y respaldó los recientes comentarios del multimillonario tecnológico Elon Musk.

En una entrevista sobre “The Hill” de Newsnation, el presentador Blake Burman presentó un puesto anterior de Musk en la plataforma social X en la que calificó la legislación como una “abominación desagradable”.

“Lo siento, pero ya no puedo soportarlo. Este proyecto de ley de gastos del Congreso masivo, indignante y lleno de carne de cerdo es una abominación desagradable”, dijo Musk en su publicación. “Vergüenza para los que votaron por ello: sabes que hiciste mal. Lo sabes”.

“Él está diciendo la verdad, ya sabes, eso es todo lo que estoy haciendo también”, dijo Johnson sobre los comentarios de Musk.

La legislación de “un proyecto de ley grande y hermoso”, que superó la Cámara el mes pasado, prolonga los recortes de impuestos de Trump en 2017 y los fondos de los refuerzos para la defensa y las prioridades fronterizas. También hace recortes para gastar en programas de redes de seguridad social como Medicaid y Ayuda Alimentaria.

“La trayectoria de los déficits ha aumentado, y no importa lo que haga el ‘gran y hermoso proyecto de ley’, no aborda esa perspectiva a largo plazo, no dobla la curva de déficit”, dijo Johnson el martes. “Apoya que suba”.

Musk había dicho anteriormente en una entrevista en “CBS Sunday Morning” que estaba “decepcionado” al ver la legislación “grande y hermosa” que atraviesa la casa.

“Me decepcionó ver la factura masiva de gastos, francamente, lo que aumenta el déficit presupuestario … y socava el trabajo que está haciendo el equipo de dux”, dijo Musk en la entrevista.





