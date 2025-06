El representante Eric Swalwell inspira a Maga Tizzy Fit por ... comiendo un taco

– Soquel by the Creek (@soquelcreek) 2 de junio de 2025

“Aparentemente, Trump estaba irritado en parte porque no lo había escuchado, y luego fue irritado con sus ayudantes que no le contaban sobre esto”, dijo Lowry, antes de admitir que el insulto “taco” es “pegadizo, un poco divertido y llega a un fenómeno real con los aranceles, que, que [is that] Los ha retirado “.