Jimmy Kimmel expone una razón real ‘Furious’ Trump ‘desapareció “

Jimmy Kimmel dijo que la creciente disputa entre Donald Trump y el ex Pal Elon Musk ha tenido un efecto muy inusual en el presidente: ha estado en gran medida callado.

“Se puede decir que Trump no quiere exacerbar esto a pesar de que se dice que está furioso”, dijo Kimmel, refiriéndose a un informe de Fox News que decía que el presidente está “furioso” con almizcle por volverse y destrozar la firma “gran proyecto de ley hermosa” que se abre paso a través del Congreso.

“Por lo general, tiene reporteros en la Oficina Oval, está gritando al helipuerto”, dijo Kimmel. “No tenía nada de eso hoy: no hay órdenes ejecutivas, no hay publicaciones enojadas sobre Elon on Truth Social”.