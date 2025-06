La ruptura de Trump-Musk golpea a Tesla

96



Bienvenido al boletín de negocios y economía de Hill

Negocio y economía Negocio y economía Lo grande Historia Tesla Stock tanques como Trump, Rage Musk Las acciones de Tesla se sumergieron el jueves después de las tensiones entre el presidente Trump y Elon Musk estalló en las redes sociales. © The Associated Press Lo que comenzó como Trump respondiendo a las crecientes críticas de Musk al proyecto de ley de impuestos y gastos del presidente se convirtió en una pelea viciosa entre el presidente y el hombre más rico del mundo. Tesla cerró con una pérdida del 14.6 por ciento cuando el mercado cerró y el polvo se estableció el jueves por la tarde. Después de que Trump arrancó a su ex asesor, Musk afirmó que Trump no habría ganado las elecciones de 2024 sin su apoyo y planteó la idea de formar un partido político centrista. Trump luego llamó a Musk “Crazy” y amenazó con desechar miles de millones de dólares en contratos federales con las compañías del magnate de la tecnología, lo que llevó a Musk a acusar a Trump de ser mencionado en archivos clasificados con respecto a Jeffrey Epstein. Julia Shapero de la colina tiene más aquí. Bienvenido a la colina Boletín de negocios y economíaSoy Aris Folley, cubriendo la intersección de Wall Street y Pennsylvania Avenue. ¿Alguien te envió este boletín? Suscríbete aquí. Lecturas esenciales Noticias comerciales y económicas clave con implicaciones esta semana y más allá: Musk predice que los aranceles de Trump causarán recesión en medio de una creciente disputa con el presidente El ex asesor presidencial y confidente Elon Musk intensificó su creciente disputa con el presidente Trump al decir que las tarifas del presidente resultarían en una recesión a finales de este año. Historia completa

Musk: SpaceX será una nave espacial utilizada para transportar astronautas, carga a la estación espacial Elon Musk dijo el jueves que su compañía aeroespacial SpaceX terró a Dragon, la nave espacial que la NASA usa para atender a la Estación Espacial Internacional en medio de su caída con el presidente Trump. Historia completa

Republicano de Texas sobre el gasto de déficit en el proyecto de ley del Partido Republicano: “No es un mundo perfecto” El representante Pete Sessions (R-Texas) lamentó el gasto de déficit en el paquete de gastos “grande y hermoso” del Partido Republicano, pero enmarcó el problema como un compromiso necesario para evitar tener que negociar con los demócratas. Historia completa

Vigilancia de impuestos Senador del Partido Republicano: Medicare cambia en la mesa para el proyecto de ley de Trump El senador Thom Tillis (RN.C.), miembro del Comité de Finanzas del Senado, dijo el jueves que los legisladores republicanos están viendo Cambios a Medicare Para eliminar los desechos, el fraude y el abuso. Los senadores republicanos están analizando más de cerca la búsqueda de ahorros en Medicare para aumentar la cantidad total de reducción de déficit en el “gran y hermoso proyecto de ley” del presidente Trump, dijo Tillis un día después de que el panel de finanzas se reuniera con Trump en la Casa Blanca. La Oficina de Presupuesto del Congreso publicó un informe esta semana estimando que el proyecto de ley de 1,116 páginas de la casa se agregaría $ 2.4 billones a la deuda nacional durante la próxima década. Tillis dijo que la revisión de los sistemas en los Centros de Servicios de Medicare y Medicaid (CMS) podría ahorrar una cantidad sustancial de dinero sin afectar los beneficios de Medicare, lo que Trump ha dicho no debería ser reducido. “Desechos, fraude y abuso, tienes codificación”, dijo Tillis. “Incluso en la fontanería de CMS, y con eso quiero decir, las adquisiciones, los contratos que combinan, los pagos duplicados, hay varias cosas que creo que podríamos encontrar que nunca tocamos a un beneficiario de Medicare o Medicaid que vamos a buscar”. Alexander Bolton de la colina tiene más aquí. La vigilancia fiscal es una característica regular centrada en la lucha por la reforma fiscal y extender los recortes de impuestos de Trump de 2017 este año. Envíe un correo electrónico a Venir La colina Informe nocturno Rompe las grandes historias políticas del día y mira hacia el mañana. Haga clic aquí para registrarse y obtenerlo en su bandeja de entrada



El ticker Los próximos temas y eventos de noticias estamos viendo: El Oficina de Estadísticas Laborales lanzará el Informe de trabajos para mayo del viernes a las 8:30 a.m. EDT En otras noticias Dirigido con más historias del día: La relación de Trump y Musk se dispara tan intensamente y públicamente como comenzó WASHINGTON (AP) – La alianza de Donald Trump y Elon Musk despegó como uno de los cohetes de SpaceX. Él … Historia completa

Bueno saber Noticias comerciales y económicas que hemos marcado de otros puntos de venta: S&P 500 se cierra más bajo como Tesla comparte tumble los comerciantes pesan Trump-Xi Talk (CNBC)

los comerciantes pesan Trump-Xi Talk (CNBC) Stablecoin bigwig círculo Soars en debut en la Bolsa de Nueva York (La prensa Association)

Soars en debut en la Bolsa de Nueva York (La prensa Association) Los estadounidenses están solicitando Seguridad social a tasas récord. He aquí por qué. (Noticias de CBS) Lo que otros están leyendo Las principales historias en la colina ahora mismo: Musk dice que Trump se nombra en los archivos de Epstein El multimillonario Elon Musk alegó que el presidente Trump tiene vínculos con el delincuente sexual condenado y financiero Jeffrey Epstein como parte de su creciente disputa con el presidente, una pelea que se hizo pasar y se volvió personal el jueves. Leer más 5 Control del explosivo Divorcio de musgo Trump La disputa entre el presidente Trump y Elon Musk se volvió exponencialmente más amarga el jueves. Leer más Lo que la gente piensa Opiniones relacionadas con asuntos económicos y comerciales presentados a la colina: Trump insta a Europa a reformar las políticas fiscales injustas

El Congreso debe aprobar la Ley de Caridad de Salvaguardia para salvar la sociedad civil Todos estás atrapado. ¡Nos vemos mañana!

