Harvard demanda por las restricciones de visas de estudiantes extranjeros de Trump

La Universidad de Harvard está demandando a la administración Trump por la reciente proclamación del presidente que prohíbe a la escuela de la Ivy League inscribir a nuevos estudiantes internacionales, extendiendo la batalla legal entre el gobierno federal y la universidad más antigua de la nación.

Harvard, en una demanda enmendada el jueves, está pidiendo al juez que detenga la proclamación del miércoles de Trump que evita que la escuela tenga a sus nuevos estudiantes, en Visas F, M o J, entre en los Estados Unidos, llamándola ilegal.

“Tanto la proclamación del presidente como la revocación del Secretario del DHS violan la Primera Enmienda”, dijo el equipo legal de Harvard en la presentación del jueves. “Cada uno es parte de una campaña concertada y creciente de represalia por parte del gobierno en una retribución clara por el ejercicio de Harvard sus derechos de la Primera Enmienda para rechazar las demandas del gobierno de controlar la gobernanza, el plan de estudios y la ‘ideología’ de su facultad y estudiantes”.

“Esta demanda busca dar la punta de los poderes adquiridos constitucionalmente del presidente bajo el Artículo II”, dijo la secretaria asistente del DHS, Tricia McLaughlin, en un comunicado a la colina. “Es un privilegio, no un derecho, para las universidades inscribir a estudiantes extranjeros y beneficiarse de sus pagos de matrícula más altos para ayudar a rellenar sus dotaciones multimillonarias. La administración Trump está comprometida a restaurar el sentido de la visa de los estudiantes; ninguna demanda, esta o cualquier otra, cambiará eso. Tenemos la ley, los hechos y el sentido común de nuestro lado”.

La presentación enmendada se basa en la demanda anterior que la escuela presentó el mes pasado después de que DHS se mudó para rescindir la certificación del Programa de Visitantes de Estudiantes y de Intercambio de Harvard, lo que evita que la institución admita a los estudiantes extranjeros. El juez de distrito estadounidense Allison Burroughs impidió temporalmente a la administración revocar la certificación SEVP de la escuela.

La proclamación de Trump, que se emitió el miércoles por la noche, también le indica al Secretario de Estado Marco Rubio que considere “revocar las visas F, M o J existentes para los estudiantes actuales de Harvard que cumplen con los criterios de la Proclamación”.

Harvard a principios de esta semana también se movió para una decisión decisiva de un juez federal para descongelar los alrededor de $ 2.5 mil millones en fondos federales.

La administración Trump acusó a Harvard de violar la ley federal, alegando que la escuela no ha abordado el antisemitismo en su campus y no ha estado combatiendo la creciente tasa de criminalidad en la universidad. La Casa Blanca también dijo que Harvard no ha proporcionado suficiente información sobre las “actividades ilegales o peligrosas conocidas de los estudiantes extranjeros, informando datos deficientes sobre solo tres estudiantes”.

Actualizado a las 10:32 pm edt.





