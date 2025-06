1 Barb sutil en Blow-Out de Trump-Musk tiene a Dana Bash diciendo ‘wow, wow, wow’

Una barbilla particular en la amarga disputa pública que estalló entre el presidente Donald Trump y el ex llamado “primer amigo” Elon Musk el jueves llamó la atención de Dana Bash de CNN.

Bash señaló que Trump había contradecido más temprano en el día su reclamo de la semana pasada acerca de no darse cuenta de que el Musk de los ojos negros estaba luciendo durante una reunión de la Casa Blanca, cuando Trump agradeció a Musk por liderar el llamado Departamento de Eficiencia del Gobierno, un papel que ha terminado.

Bash dijo: “No quiero insistir demasiado en el ojo morado, pero solo quiero decir que un colega me envió un mensaje de texto para recordarme que [Trump] En ese momento, dijo que no se dio cuenta del ojo morado de Musk. Y ahora dijo: ‘Oh, me ofrecí a maquillarse’ “.