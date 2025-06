Trump busca pasar de la disputa desagradable de almizcle

By







La Casa Blanca buscaba pasar la página el viernes en la explosión entre el presidente Trump y Elon Musk, cerrando la conversación de un posible llamado para que los dos hombres se reconcilieran y, en su lugar, se enfocen en la agenda de Trump.

Las autoridades cercanas a la Casa Blanca no descartaron la posibilidad de que los dos hombres parcen las cosas en algún momento, pero Trump y sus ayudantes señalaron el viernes que esperaban pasar el drama del magnate tecnológico que pidió la acusación de su antiguo aliado y lo vinculaba a los archivos de Jeffrey Epstein.

El propio Trump señaló el deseo de aparentemente con la historia después de un día salvaje de insultos.

“No. No lo hablaré por un tiempo, supongo, pero le deseo lo mejor”, dijo Trump a CNN en una entrevista.

Funcionarios de la Casa Blanca dijeron que sentían que Trump había tomado el “camino alto” el jueves y el viernes en cómo estaba manejando la situación. Vieron a Trump como haber dado a Musk un cálido envío de su papel como empleado especial del gobierno, solo para que Musk intensifique la situación con crecientes ataques contra el “gran y hermoso proyecto de ley” que contiene muchas de las prioridades del presidente.

Esos mismos funcionarios argumentaron que fue Musk quien se volvió intensamente personal con las afirmaciones de que él fue la razón por la cual Trump ganó las elecciones de 2024 y las acusaciones de que Trump se nombra en documentos relacionados con una investigación federal sobre el deshonrado financiero Epstein.

Cuando se le preguntó sobre los ataques personales que Musk le lanzó, le dijo Trump The New York Post El viernes por la mañana, “Nada me sorprende por sorpresa. Nada”.

El presidente planteó el jueves la idea de cancelar contratos y subsidios federales para las compañías de Musk y dijo que el CEO de Tesla se había vuelto “loco”. Pero para el viernes por la mañana, las publicaciones en las redes sociales del presidente se centraron en otros lugares, principalmente en promocionar sus esfuerzos para bajar los precios y cerrar la frontera sur.

“El enfoque del presidente y el enfoque de toda la Casa Blanca permanecen en aprobar el gran y hermoso proyecto de ley”, dijo la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, el jueves por la noche sobre “Hannnity”.

Agregó que Musk “tiene derecho a hablar por sus compañías” después de que Trump dijo el jueves que Musk “se volvió loco” porque una disposición clave en el Megabill con la casa le quita el crédito fiscal de los vehículos eléctricos que beneficiaron a Tesla.

Un alto funcionario de la administración dijo que Trump estaba considerando vender el Tesla rojo que compró en marzo en una muestra de apoyo a Musk. El vehículo todavía estaba estacionado en el complejo de la Casa Blanca a partir del viernes por la mañana.

Musk partió oficialmente de su papel del gobierno la semana pasada y recibió una cálida despedida en la Oficina Oval, donde prometió seguir siendo un amigo y asesor de Trump.

Pero el CEO de Tesla ha pasado los días desde que dejó al gobierno aumentando las críticas de la One Big Beautiful Bill Ley, calificándola de “abominación desagradable” e instando a los legisladores a “matar el proyecto de ley”.

El jueves, el bromance que había barrido a Washington se deterioró por completo. Trump dijo que estaba “muy decepcionado” en Musk y sugirió que sus críticas surgieron de sus intereses comerciales. Musk regresó a las redes sociales con ataques personales, lo que llevó a Trump a flotar cancelando los contratos del gobierno con los negocios de Musk.

A pesar de la guerra de palabras que tuvo lugar el jueves, algunos aliados de Trump sugirieron que un detente o algún tipo de reunión no estaba fuera de las cartas.

“Mira, espero que se reconcilien”, dijo el orador Mike Johnson (R-La.) Viernes. “Creo en la redención. Eso es parte de mi cosmovisión, y creo que es bueno para la fiesta y el país si todo eso ha funcionado”.

Dijo que estaba en la Oficina Oval con Trump el jueves por la tarde en medio del combate en las redes sociales y describió a Trump como “decepcionado”.

Charlie Kirk, quien ha trabajado con Musk y Trump, calificó la ruptura entre los dos hombres “difíciles de ver”.

“Sin embargo, creo que se van a reconciliar en algún momento. Porque en el fondo, me gustaría creer que ambos quieren lo mismo”, dijo Kirk sobre “el ángulo de Ingraham” en Fox News.

“El presidente Donald Trump construyó este movimiento durante 10 años. Sus partidarios no van a ninguna parte”, agregó Kirk. “Espero que Elon y Trump se reconcilien. Sería bueno para el país”.

Otros aliados de Trump no parecen tan ansiosos por que los dos hombres se reconcilien, aunque tampoco vierten gasolina en el fuego.

El asesor comercial de la Casa Blanca, Peter Navarro, dijo a los periodistas el viernes temprano que “no está contento o lo que sea” sobre la caída de Musk de la Casa Blanca, considerando sus desacuerdos sobre la política comercial.

Laura Loomer, una activista de extrema derecha, defendió a Trump contra las afirmaciones de Musk sobre los archivos de Epstein y que respalda un llamado para que el presidente fuera acusado.

“El presidente de los Estados Unidos no es un pedófilo. Tampoco debería ser acusado al presidente Trump. Donald Trump es el mejor presidente de mi vida y su espíritu de perseverancia y lucha es la razón por la que ganó las elecciones. El pueblo estadounidense está con el presidente Trump”, dijo el viernes por la mañana el viernes por la mañana en la plataforma social x.

El aliado de Trump, que estaba siendo el más agresivo contra Musk el viernes, fue el antagonista del magnate de la tecnología, el Insider de Maga y ex asesor de la Casa Blanca, Steve Bannon.

Llamó a Trump que investigara el estado migratorio de Musk y lo deporte.

“Deberían iniciar una investigación formal de su estado de inmigración porque soy de la fuerte creencia de que él es un extranjero ilegal, y debe ser deportado del país de inmediato”, Bannon le dijo al New York Times el jueves.

Musk respondió a Bannon en X con una serie de insultos.





