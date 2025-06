5 ganadores de la ruptura del musgo Trump

By







La explosión viciosa entre el presidente Trump y Elon Musk ha sacudido la dinámica de poder en Washington, DC

Mientras Musk arde sus puentes a la Casa Blanca y el mundo de Maga, varios de sus rivales políticos y comerciales se beneficiarán. Y aunque los enemigos de Musk pueden disfrutar de su destitución, algunos de los mayores rivales de Trump también podrían obtener de la disputa del presidente con el hombre más rico del mundo.

Aquí están las personas, empresas y facciones que podrían ganar de la pérdida de Musk.

Jeff Bezos y Origen Blue

La alienación de Musk de Trump le da a Jeff Bezos una gran oportunidad para mejorar su relación tumultuosa con el presidente y alimentar el crecimiento de Blue Origin, su compañía aeroespacial.

Incluso antes de la alineación de Musk con Trump, él y Bezos se enfrentaron durante años mientras los multimillonarios se duelen por el dominio sobre la carrera espacial del sector privado.

Al mismo tiempo, Bezos se estaba defendiendo de los ataques de Trump contra el Washington Post y enfrentando la administración en la corte.

SpaceX de Musk ya se había consolidado como el líder de la industria antes de unir fuerzas con Trump, superando con creces el origen azul en los lanzamientos totales y al mismo tiempo atender la Estación Espacial Internacional.

Pero los crecientes vínculos de Musk con Trump amenazaron con profundizar la conexión de SpaceX con el gobierno y si hay miles de millones de dólares en contratos federales lejos del origen azul.

Con Musk fuera de las buenas gracias de Trump, Bezos ahora tiene una apertura para construir sobre meses de trabajo para curlar el favor del presidente.

Antes de las elecciones de 2024, Bezos aumentó el respaldo pendiente del Post al ex vicepresidente Kamala Harris, un movimiento que los críticos se burlan de sí mismos interesados. En un artículo de opinión para el Post, Bezos dijo que su decisión se tomó solo en el principio editorial, pero reconoció cómo su imperio comercial se ha convertido en un “complejador” para el documento.

Amazon también fue una de las varias compañías tecnológicas importantes en donar $ 1 millón a la inauguración de Trump, y supuestamente firmó un acuerdo documental con Melania Trump con un valor de $ 40 millones.

Boeing

La salida de Musk es otra victoria para Boeing después de meses de progreso que avanza desde una serie de escándalos y fallas de seguridad.

A medida que Boeing enfrentó investigaciones federales sobre sus protocolos de seguridad para aviones comerciales, también sufrió un vergonzoso revés en sus esfuerzos de naves espaciales durante la administración Biden.

Los astronautas Butch Wilmore y Suni Williams pasaron meses atrapados en la Estación Espacial Internacional después de despegar de la Tierra en el Starliner de Boeing en junio de 2024. Lo que se suponía que era una misión de una semana se convirtió en una terrible experiencia de nueve meses en la que varios problemas de mantenimiento de Starliner retrasaron su regreso a la Tierra.

El ex presidente Biden rechazó la oferta de Musk de traer a Wilmore y Williams a casa con el Dragón SpaceX en medio de su propia disputa con el CEO de Tech. La administración Biden celebró una cumbre de vehículos eléctricos antes en el término de Biden, pero desairó a Musk, enviando al CEO de Tesla en su camino hacia el respaldo de Trump.

Wilmore y Williams finalmente regresaron a la Tierra en marzo después de que Trump envió al dragón para traerlos de vuelta.

Musk amenazó el jueves para fundamentar el dragón en medio de las amenazas de Trump de desechar los contratos federales de SpaceX, lo que habría debilitado el programa espacial de los Estados Unidos. Mientras que Musk se ha retirado de esa amenaza, su disputa con Trump le da a Boeing una apertura para avanzar desde el contratiempo de Starliner.

Sam Altman y OpenAi

Antes de esta semana, la caída más notable de Musk con un aliado pudo haber sido su enemistad con el CEO de Operai, Sam Altman.

Musk, uno de los cofundadores de la firma de inteligencia artificial (IA) sin fines de lucro detrás de ChatGPT, ha luchado contra Altman en los tribunales e en Internet por su liderazgo. Constitamente criticó a Altman por los planes de hacer de OpenAi un negocio con fines de lucro, planes que desde entonces han sido desechados, y demandó a la compañía por una presunta violación de sus compromisos.

Musk también lanzó Xai, uno de varios rivales para OpenAi, e incorporó el Grok Chatbot a X, la plataforma de redes sociales que también posee.

Sin embargo, Trump ignoró el desdén de Musk por Altman e hizo de OpenAi un jugador importante en el Proyecto Stargate, su esfuerzo por construir datos de IA y centros de energía.

Musk se vio obligado a cumplir con la asociación de Trump con Altman, y el presidente desestimó la carne de res de su asesor con OpenAI al promocionar los beneficios del acuerdo.

“No, no lo hace. Odia a una de las personas en el acuerdo”, dijo Trump en enero cuando se le preguntó si las críticas de Musk lo molestaban.

“He hablado con Elon. He hablado con todos ellos, en realidad. Las personas en el trato son personas muy, muy inteligentes”, continuó Trump. “Pero Elon, una de las personas en el trato que odia, pero yo también tengo ciertos odios de personas”.

Con el archirrival de Altman fuera de la Casa Blanca, el camino está claro para un papel aún más importante en los esfuerzos de Trump para impulsar la IA.

Alianza contra la inmigración de Trump

Si bien Musk compartió el apoyo de Trump a la seguridad fronteriza más estricta, pasó su período con el presidente en desacuerdo con algunos de los asesores más cercanos de Trump y los principales líderes del movimiento MAGA.

Incluso antes de que Trump asumiera el cargo, estalló una guerra sobre las visas H-1B entre el almizcle y varios aliados de Trump que se oponen ferozmente a cortejo a los inmigrantes y que respaldan las severas restricciones de inmigración de Trump.

Musk se enfrentó con el ex estratega de Trump Steve Bannon y la activista de derecha Laura Loomer sobre el programa H-1B.

“Iré a la guerra sobre este tema como el que no puede comprender”, informó Musk, según se informa un ex receptor de H-1B, en una de varias publicaciones en X defendiendo las visas.

Si bien el CEO de Tech dijo que H-1BS era esencial para la competitividad estadounidense, Bannon y Loomer acusaron a Musk de apoyar una “estafa” que socavaría la plataforma de Trump en America First.

Musk también ha matado a Stephen Miller, un asesor de política de la Casa Blanca de Top Trump y arquitecto de gran parte de la agenda de restricción de inmigración del presidente. En los últimos días, Miller ha estado al frente y en el centro para defender el recorte de impuestos y el proyecto de ley de gastos de Trump, la medida detrás de la ruptura entre almizcle y Trump.

“El proyecto de ley de reconciliación reduce los impuestos, sella la frontera y reforma el bienestar. No es un proyecto de ley de gastos. No hay ‘carne de cerdo’. Es la agenda de campaña codificada ”, dijo Miller el jueves en X, un claro deslizamiento en Musk, si no por su nombre.

Bannon ha ido aún más lejos, instando a Trump a tomar el control de SpaceX y Deport Musk, un nativo de Sudáfrica, citando acusaciones de que su estatus legal en el país había caducado.

El partido demócrata

Los demócratas han tenido un comienzo miserable para 2025, pero la disputa de almizcle-Trump es sin duda una buena noticia por el momento.

La desordenada batalla en línea entre Trump y Musk le dio a los demócratas un alivio de meses de intentos ineficaces de impedir la agenda del presidente, las recriminaciones durante las elecciones de 2024, las divisiones sobre su futuro y la falta de liderazgo claro, lo que resulta en impopularidad histórica.

“Oh, hombre, las chicas están peleando, ¿no?” La representante Alexandria Ocasio-Cortez (DN.Y.) bromeó el jueves. “Veremos cuáles son los impactos legislativamente”.

Trump, ansioso por anular una distracción de su empuje legislativo, buscó el viernes para hielo la disputa con almizcle y avanzar. Pero un asistente de la Casa Blanca de Trump de primer término dijo que la alienación de almizcle podría conducir a más fracturas en el Partido Republicano, lo que podría darle a los demócratas un espacio para respirar después de un brutal tramo de seis meses.

“Creemos que hemos visto un estancamiento legislativo real, pero con una nueva vida e impulso en el poder del Caucus de la Libertad, no creo que hayamos visto nada todavía”, dijo el ex asistente de la Casa Blanca.

“En un momento en que los republicanos necesitan estar unidos más que nunca, la facción más peligrosa que he visto podría acelerar rápidamente, y el liderazgo del Congreso pronto puede encontrar que tienen menos control que nunca”.

Los demócratas ya depositaban que Musk era una responsabilidad electoral en las elecciones de mitad de período del próximo año, aunque desconfían de atraer su dinero a la carrera. Si Musk sigue las amenazas de castigar a los republicanos que votaron por el proyecto de ley de Trump, el campo dividido podría impulsar aún más a los demócratas.

“Ya ha sugerido que los republicanos no habrían mantenido la casa sin su ayuda, y aunque previamente minimizó cualquier plan para involucrarse políticamente, eso es más difícil de creer a medida que la retórica entre él y Trump se calientan”, dijo el ex asistente de la Casa Blanca.

“Las personas intermedias son una gran oportunidad para respaldar esa afirmación, y en los distritos de swing donde un par de millones de dólares pueden inclinar la balanza, su participación podría ser un cambio de juego”.

