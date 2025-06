Trump, la pelea de almizcle dolorosa para ver: presidente de CPAC

By







(Newsnation) – Un funcionario de la Casa Blanca dijo que el presidente Trump y Elon Musk no han hablado y no tienen planes de hablar desde que comenzó su disputa pública.

Trump ahora planea vender el Tesla que compró en marzo para apoyar a Musk, cuyo negocio sufría una reacción violenta de su afiliación de la Casa Blanca. La disputa entre los dos proviene de las críticas de Musk al “gran y hermoso proyecto de ley”, a la que lo llamó “Abominación repugnante” Eso solo se sumará al déficit del país.

Durante su tiempo en la Casa Blanca, Musk dirigió el Departamento de Eficiencia del Gobierno, que se suponía que reduciría el gasto derrochador en el gobierno federal.

Matt Schlapp, presidente del Comité de Acción Política conservadora, dijo a Connell McShane de Newsnation que la disputa entre Trump y Musk fue “dolorosa” porque los conservadores han construido una coalición y han trabajado duro para unir a las personas para apoyar al Partido Republicano.

“Fue un poco problemático para todos nosotros ver esa división”, dijo Schlapp.

Agregó que no estaba sorprendido por la división entre los dos, porque cree que Musk realmente no encajaba en el mundo político y no entendía la importancia de aprobar el proyecto de ley de presupuesto.





Fuente