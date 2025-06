Para convertirse en gobernador, Kamala Harris debe saltar obstáculos que creó

By







No tengo conocimiento interno o información sobre si Kamala Harris se postulará para gobernador de California en 2026. No estoy en su círculo interno o proceso de toma de decisiones.

Pero como alguien que ha aconsejado a muchos candidatos potenciales sobre si se postula para oficinas del presidente al ayuntamiento, tengo cierta perspectiva de lo que debería estar considerando.

Después de haber manejado cuatro campañas para gobernador de California, sé que el proceso a menudo es desgarrador y humillante para aquellos que arrojan su sombrero al ring. El electorado del estado no está en general muy atento a la política, recogiendo solo fragmentos y fragmentos sobre candidatos, muchos de ellos negativos, y los medios están para entregar cada roca para exponer cada fragilidad, desorden, inconsistencia y deslizamiento verbal.

En el caso de Harris, ya es conocida por los votantes, después de haber estado en la boleta estatal ocho veces, y habiendo servido como vicepresidenta, senadora y fiscal general de los Estados Unidos. Pero se la evaluará en dos temas que no tienen nada que ver con su servicio como senadora o fiscal general.

Si corre, se verá molesto sin piedad de si solo usaría la gobernación como sala de espera en su camino a otra oferta de la Casa Blanca. Ella, por supuesto, tendría que emitir una compromiso pro forma para cumplir un término completo. La pregunta es si los votantes le creerían.

Los californianos han sido testigos de la fiebre presidencial infectar a sus gobernadores antes.

Jerry Brown era elegido la primera vez En 1974. Un poco más de un año después de ser inaugurado, se estaba convirtiendo en Maryland y otros estados Campaña para el presidente. Dorado entonces corrió una vez más para presidente poco más de seis meses en su segundo mandato.

Pete Wilson fue reelegido fácilmente en 1994, luego anunció que se postuló para presidente de menos de cinco meses después de haber jurado.

Un problema quizás aún más grave para Harris es la orgía actual de informar sobre el nuevo libro “,Pecado original“Que pretende contar la historia interna del declive físico y mental de Joe Biden, y la complicidad de los que se encuentran cerca de él al encubrir y poner excusas para sus fallas.

Algunos demócratas han tratado de retroceder en el libro cuestionando esto o eligiendo eso, pero vamos, millones de estadounidenses presenciaron de primera mano el antiguo y alarmante antiguo de sí mismo que Biden mostró durante el debate con Trump.

Ya, el candidato de gobernador anunciado Antonio Villaraigosa (D), el ex alcalde de Los Ángeles, ha llevado a Harris a la tarea, exigiendo saber qué sabía y cuándo lo conoció y criticándola por no sonar una alarma sobre la decretitud de Biden. Solo espera hasta que la prensa la ponga en la mira.

Y Harris realmente no tendrá una buena opción: tendrá que tirar a Biden debajo del autobús, una ruta incómoda dada su reciente diagnóstico de cáncer, y el enfoque de su madre hasta ahora, o afirmar que no fue testigo del deterioro mientras estaba sentada en su codo, implicándose así en el encubrimiento. El emperador no tiene ropa, ¿alguien?

Con el debido respeto a Harris, también está el asunto de su propia campaña presidencial. Desde un punto de vista democrático, fue un fracaso total.

No solo perdió ante Trump, de todas las personas, sino que fue la única nominada demócrata en los últimos 20 años en perder el voto popular. Ella perdió todo Siete estados de swing – Cinco de los cuales tenían gobernadores democráticos, y cinco de los cuales no tenían uno, sino dos senadores democráticos. Los demócratas perdieron el Senado y no pudieron recuperar la Cámara.

Ella realmente tiene un una parte más pequeña del voto Aquí en su propio estado de origen que Biden en 2020. Incluso recibió menos votos de mujeres que Biden en 2020.

¿Algo de ese grito: “Oye, debería poder entrar en la oficina del gobernador del estado más grande como premio de consolación?”

Ahora, sin duda, muchos demócratas en California aún la apoyarían, aunque solo sea como un gran dedo medio para Trump. Pero ir a gobernador inevitablemente daría como resultado una reitulación de preguntas sobre su fracaso de una carrera para presidente, como se establece en el libro más vendido “.Luchar“, Una crónica detallada de la carrera de 2024 que arroja luz sobre muchos de los pasos en falso y la mala gestión de su campaña.

Nuevamente, no tengo ni idea de las intenciones de Harris. Pero tengo algunos consejos gratuitos sobre lo que debería estar pensando en tomar su decisión. Ella es bienvenida.

Garry South es un estratega veterano demócrata que ha administrado cuatro campañas para gobernador de California y dos para el teniente gobernador.





