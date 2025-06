Blumenthal arroja dudas sobre el enjuiciamiento de Abrego García: “Los cargos no son evidencia”

By

El senador Richard Blumenthal (D-Conn.) Puso en duda el enjuiciamiento de Kilmar Abrego García a su regreso a los Estados Unidos después de su deportación equivocada a El Salvador, alegando que “los cargos no son evidencia”.

“Estos cargos deben ser considerados con una dosis muy fuerte de escepticismo, a la luz del momento y todas las circunstancias concomitantes”, dijo Blumenthal durante una aparición del viernes por la noche en “The Source” de CNN. “La administración no tiene derecho a presentar cargos simplemente como una rampa, o un ahorro de cara. Y ahora tendrá que, en efecto, levantarse y callarse, poner su evidencia de dónde está su boca”.

“Y he escuchado una y otra vez, como fiscal, como fiscal de los Estados Unidos, fiscal federal, así como el fiscal general estatal, los cargos no son evidencia”, dijo a Kaitlan Collins de CNN. “Y hasta ahora, no hemos visto evidencia”.

Abrego García, un ciudadano salvadoreño, que ingresó ilegalmente a los Estados Unidos, fue devuelto por la administración Trump a los Estados Unidos el viernes. Fue golpeado con un conteo de dos acusaciónuno para la conspiración y otro para el transporte ilegal de extraterrestres indocumentados. Abrego García, quien fue deportado por error a principios de este año a El Salvador, es acusado por fiscales de realizar más de 100 viajes de Texas a otros estados en años anteriores, transportando a los migrantes para pagos.

La sonda se origina en cuando Abrego García fue detenida por la Patrulla de Carreteras de Tennessee a fines de 2022 por exceso de velocidad. La camioneta estaba llena de pasajeros sin equipaje, lo que provocó preguntas del oficial en el sitio, según el video de la parada. Abrego García dijo a las autoridades que transportaba a los trabajadores de la construcción a Missouri, pero en realidad estaba transportando migrantes indocumentados, alega la acusación.

“Durante los últimos 2 meses, los medios de comunicación y los demócratas se han quemado hasta el terreno de credibilidad que le habían dejado mientras glorificaban a Kilmar Abrego García, un conocido miembro de la pandilla de MS13, el traficante de personas y el abusador doméstico en serie”, dijo Kristi Noem del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) Kristi Noem en una declaración a la colina el sábado.

“Ahora, los Estados Unidos de América se enfrentan a Kilmar Abrego García con pruebas abrumadoras: está siendo acusado por un gran jurado por contrabando humano, incluidos niños, y conspiración. La justicia espera a este hombre salvadoreño”, agregó Noem.

Blumenthal dijo el viernes que la administración podría haber devuelto a Abrego García antes después de que la Corte Suprema ordenó a la Casa Blanca que “facilitara” su regreso en abril.

“El tribunal más alto de la tierra ordenó al gobierno de los Estados Unidos, hace dos meses, que lo devolviera. Y tenía el poder de hacerlo. Falló”, dijo el senador. “En realidad no lo acusó, hasta hace un par de semanas. Solo reveló la acusación, el viernes pasado. Pero se basa en una supuesta parada que ocurrió hace tres años. Entonces, han estado construyendo un caso”.

“Podrían haberlo traído de vuelta”, agregó Blumenthal. “El hecho de no hacerlo no es cómo debería ser la justicia estadounidense”.

La fiscal general Pam Bondi dijo durante una conferencia de prensa el viernes que después de cumplir su sentencia, si es declarado culpable en el caso, Abrego García, sería devuelto a El Salvador.

Uno de los principales fiscales federales de Tennessee, Ben Schrader, quien recientemente fue jefe de la División Criminal, renunció, ABC News reportado El viernes, sobre las preocupaciones de que el caso penal se realizó por razones políticas.

Múltiples tribunales han ordenado a la administración, incluida la Corte Suprema, que devuelva a Abrego García.

Blumenthal planteó preocupaciones sobre la renuncia de Schrader y argumentó que debería haber una “investigación aquí, sobre exactamente por qué esta administración desafió a la Corte Suprema de los Estados Unidos, por qué retrasó esta acusación, por qué no se puede llegar al Congreso y al pueblo de los Estados Unidos”.





