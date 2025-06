Karoline Leavitt se retorce sobre la pregunta contundente de Maria Bartiromo sobre Elon Musk

Citando un informe de noticias de The Washington Post Ese Bessent, jefe de duana, ver controlado por el cuerpo de Doge, ahora repartido durante una explosión sobre una diferencia de opinión en la Casa Blanca en abril, Bartiromo dijo: “Todos estamos tratando de descubrir qué sucedió aquí y cómo llegó a este nivel”.

Bartiromo presionó más tarde: “Lo que estoy tratando de entender aquí es lo difícil que esto fue, porque el presidente dijo que Elon Musk no respetaba la oficina del presidente”.

“Ciertamente no lo describiría como una pelea de puños, María”, respondió Leavitt. “Definitivamente fue un desacuerdo. Aunque, no estaba allí, no lo presencié con mis propios ojos. Escuché sobre eso a través de informes de segunda mano. Pero nuevamente, hemos pasado de eso. El presidente se ha mudado”.