Vance, Newsom Spar sobre Los Ángeles: ‘Haz tu trabajo’

El gobernador de California, Gavin Newsom (D) y el vicepresidente Vance, el lunes, en las redes sociales sobre la situación en el área de Los Ángeles.

El regreso y el final entre el gobernador y el vicepresidente comenzó con Newsom respondiendo a los comentarios del presidente Trump, quien dijo que apoyaría arrestar al gobernador del estado de oro.

“El presidente de los Estados Unidos acaba de pedir el arresto de un gobernador en funciones. Este es un día que esperaba nunca ver en Estados Unidos. No me importa si eres demócrata o republicano, esta es una línea que no podemos cruzar como nación, este es un paso inconfundible hacia el autoritarismo”, dijo Newsom por la tarde del lunes en la plataforma social x.

Vance respondió a Newsom en X casi dos horas despuésdiciéndole al gobernador que “haga su trabajo”.

“Eso es todo lo que estamos preguntando”, agregó.

“Haz tu trabajo. No tuvimos ningún problema hasta que Trump se involucró. Rescindir la orden. Retorno el control a California”, Newsom disparado en Vance en una respuesta del lunes por la noche.

Trump desplegó a 2,000 miembros de la Guardia Nacional en el área de Los Ángeles el sábado en medio de protestas contra la inmigración y la aplicación de la aduana. La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, dijo anteriormente que la acción se debió a “turbas violentas” recientemente atacando a “agentes federales de aplicación de la ley que llevan a cabo operaciones de deportación básicas”.

El Comando del Norte de EE. UU. Anunció el lunes que el ejército estadounidense debía trasladar alrededor de 700 marines a Los Ángeles, lo que aumenta aún más la presencia militar en la ciudad.

La colina se ha comunicado con la oficina de Vance para hacer comentarios.





