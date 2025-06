Los republicanos ofrecen una falta cobarde de retroceso a Hegseth, lo que sugiere que los marines podrían sofocar las protestas

Durante el primer mandato de Trump, el secretario de defensa Mark Esper fijado Ese ejército de servicio activo solo debe usarse para responder a las protestas en “las situaciones más urgentes y graves”, y que “ahora no estamos en una de esas situaciones”, rompiendo con el presidente.

“Los marines en servicio activo no se pondrán en la policía local”, Lankford dijo en “Meet the Press” de NBC News. “Estarían en roles de apoyo, como lo hemos hecho en la frontera. Tenemos militares en servicio activo en la frontera, pero no están haciendo tareas de aplicación de la ley. Están haciendo tareas logísticas detrás de escena”.