Jeffries dice que Trump inflamando los disturbios en Los Ángeles

El líder de la minoría de la Cámara de Representantes, Hakeem Jeffries (DN.Y.) está atribuyendo al presidente Trump sobre los enfrentamientos en Los Ángeles, diciendo que el presidente está aumentando a propósito las tensiones para distraer al país de una economía volátil.

En declaraciones a los periodistas en el Capitolio, Jeffries criticó las agresivas políticas de deportación de Trump y defendió los derechos de los estadounidenses a protestar por las acciones del gobierno, si se hace pacíficamente.

Acusó a Trump de “abarrotar llamas e incitar las cosas en el terreno” a distraer de una agenda de política interna que Jeffries ha denominado “un fracaso”.

“Donald Trump claramente está tratando de distraer del hecho de que tiene una administración fallida”, dijo Jeffries.

El líder demócrata también desestimó el argumento de Trump de que, al intervenir en las protestas de inmigración de Los Ángeles, simplemente está trayendo leyes y orden a una ciudad donde los funcionarios locales no han podido hacerlo.

Jeffries señaló que Trump, durante horas, se había negado a intervenir el 6 de enero de 2021, cuando una multitud de sus partidarios atacó a los agentes de la ley en el Capitolio de los Estados Unidos en un esfuerzo por bloquear la certificación de la derrota electoral de Trump unos meses antes. En enero, Trump perdonó aproximadamente 1.500 de los alborotadores, una medida que, según Jeffries, les da a Trump y sus seguidores “credibilidad cero” para reclamar el manto de la ley y el orden.

“Donald Trump no fue un líder el 6 de enero. No envió a la Guardia Nacional para detener a la violenta mafia que estaba brutalmente golpeando a los policías a la vista de cada estadounidense para ver”, dijo Jeffries. “Y este tipo, que probablemente retuvo a la Guardia Nacional, ciertamente no los envió hacia adelante, ¿está dando una conferencia al país sobre la ley y el orden?”

“Dame un descanso. No te estamos sintiendo, particularmente en lo que se refiere a este problema”, continuó. “Donald Trump y todos estos secuaces que lo apoyan, los aduladores, los extremistas, tienen cero credibilidad en este tema. Los republicanos se han convertido en el partido de la ilegalidad y el desorden”.

En medio de los disturbios en Los Ángeles, Trump durante el fin de semana activó a los miembros de la Guardia Nacional, provocando críticas de los funcionarios de California, en particular el gobernador Gavin Newsom (D), quien dijo que las agencias locales de aplicación de la ley están suficientemente equipadas para manejar la situación sin la participación de tropas federales. Newsom anunció el lunes que está demandando a la administración por la intervención federal.

“Esta es una crisis fabricada” Newsom publicado en x. “Está creando miedo y terror para hacerse cargo de una milicia estatal y violar la constitución de los Estados Unidos”.

Jeffries está parado detrás de Newsom y la alcaldesa de Los Ángeles, Karen Bass (D), un ex miembro de la Cámara, quien ha argumentado que los agentes de la ley locales y estatales en California tienen las facultades y la mano de obra para proteger tanto los derechos de la Primera Enmienda como la seguridad pública.

“El LAPD, el Departamento del Sheriff de Los Ángeles, otras fuerzas del orden público locales y la Patrulla de Carreteras de California, parecen tener la capacidad de asegurarse de que se aborde la situación, que las protestas pacíficas pueden ocurrir, y que los infractores de la ley son responsables”, dijo Jeffries.





