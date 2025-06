Elon Musk publicó a través de su enemistad de Trump. Es un comportamiento común, dicen los expertos.

No sabemos exactamente por qué Musk publicó tantas críticas en tiempo real contra Trump la semana pasada, pero hay razones comunes sobre lo que obliga a las personas a publicar constantemente.

Cuando Musk arremete en línea, sus palabras pueden tanques de mercados financieros, un tipo de poder único. El stock de Tesla hundido 14% el jueves, su mayor disminución en casi tres meses, luego de la lucha pública de Musk contra Trump. Pero el comportamiento de transmitir quejas en línea en tiempo real para que todos lo vean no es exclusivo de Musk.

Elon Musk no guarda sus sentimientos para sí mismo.

Psiquiatra de la Universidad de Stanford Dra. Anna Lembke Dijo que no sabe qué está pasando por la cabeza de Musk, pero los carteles frecuentes en general generalmente lo hacen por un deseo de validación social, que puede ser aún más potente de recibir de personas que no conoce.

Lembke dijo que la validación social de millones de extraños en línea puede ser “mucho más potente y, por lo tanto, más reforzante que la validación social que podríamos obtener de las personas en nuestra vida real, debido a la complejidad emocional de las relaciones de la vida real donde hay mucho más dar y tomar, y hemos escuchado”.

“Y eso no es necesariamente cierto en las redes sociales, donde podemos eliminar o bloquear a alguien o ir a otro lugar para obtener el refuerzo que estamos buscando”, continuó.

Los expertos dicen que otra razón para publicar tanto podría ser controlar las narrativas contra usted. Un informe del New York Times alega que las tensiones entre Trump y Musk habían estado hirviendo a fuego lento durante meses, pero la ruptura se aceleró después de que Musk sintió “que sintió”humillado“Cuando Trump se deshizo de la elección preferida de Musk para el jefe de la NASA.

“[Musk] quiere ser validado. Esta no era la forma en que se suponía que debía ir. Se suponía que debía salvar al país de todo tipo de cosas. Y él era el único tipo que podía hacerlo “, sugirió Tracy Rossun terapeuta de pareja, sobre lo que Musk podría estar buscando con sus frecuentes publicaciones. “Piense en la especialidad de eso, y luego perder eso, tiene que sentirse destripado”.

Ross dijo en su práctica que puede ser típico que las parejas participen en un juego de culpa después de una ruptura. En lugar de reflexionar sobre “¿Cómo soy responsable de este soplo?” Las personas pueden descargar esos sentimientos buscando una validación constante en línea para que “no tengan que sentir esas cosas y [they] no tengo que mirar [their] Contribución propia ”en la ruptura, dijo Ross.

Y una forma de controlar una narrativa sobre su reputación es compartir publicaciones sin parar al respecto.

“Quien pueda publicar más y obtener la mayor cantidad de repost, la mayoría de los seguidores y me gusta, luego tienen la sensación de que están dando forma y dominando la narrativa histórica en torno a lo que sucedió”, dijo Lembke sobre por qué la gente podría publicar tanto.

Sin embargo, para ser claros, publicar mucho no es un comportamiento totalmente negativo y a veces puede estar fuera de “Un deseo de conexión social y las posibilidades de mejora profesional ”, dijo Gerrard.

También es un comportamiento que las plataformas de redes sociales fomentan, dijo Gerrard.

“X ha cultivado históricamente un seguimiento de los carteles frecuentes, que no es un accidente, ya que es precisamente para lo que la plataforma estaba destinada”, dijo Gerrard. “Mientras que aquellos que lo publican en otras plataformas pueden enfrentar más críticas. Instagram, por ejemplo, se ve en gran medida como un espacio para contenido altamente curado, estetizado y potencialmente no auténtico, de ahí la frase ‘resaltar el carrete'”.

Pero incluso los carteles a lo grande pueden alcanzar un límite con cuánto deberían compartir en línea.

El almizcle parece tener eliminado sus insultos más inflamatorios contra Trump, incluida su reclamos que Trump aparece en archivos inéditos relacionados con el delincuente sexual tardío Jeffrey Epstein y su apoyo a la acusación del presidente.

Ross dijo que eliminar ciertos insultos podría ser una “admisión que tal vez cree que fue demasiado lejos, y que … podría ser contraproducente porque se sabe que Trump es bastante vengativo”.

El sábado, Trump amenazado “Consecuencias muy graves” contra Musk, el megadonor más importante del Partido Republicano, si Musk iba a financiar demócratas.

Aunque el almizcle está actualmente destino A favor de las políticas de inmigración de la administración Trump, no ha retrocedido de todas sus críticas. La única palabra que ninguno de los hombres ha dicho públicamente en su disputa en curso es “lo siento”. A pesar de que aparece a borrar Algunos de sus publicaciones contra Trump, Musk ha dejado puestos sobre su influencia en la reelección de Trump, lo que sugiere que la disputa está lejos de terminar.