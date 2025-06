El juez rechaza la solicitud de emergencia de Newsom para limitar el despliegue de tropas de Trump La

By







Un juez ha rechazado La solicitud de emergencia del gobernador de California Gavin Newsom (D) para limitar el despliegue de tropas de Los Ángeles del presidente Trump.

Newsom había pedido a un juez federal que interviniera inmediatamente para limitar el despliegue de Trump de la Guardia Nacional en Los Ángeles, pidiendo un fallo de emergencia antes de la 1 p.m. PDT ese día. El juez de distrito de los Estados Unidos, Charles Breyer, otorgó la solicitud de la administración Trump para más tiempo para responder a la solicitud de Newsom. La administración tiene hasta las 11 am PDT el miércoles para presentar sus argumentos.

“El Tribunal no negó ni se declaró sobre la solicitud del gobernador de una orden de restricción temporal. El tribunal estableció una audiencia para el jueves, después de que el gobierno federal y el estado presenten escritos adicionales, y anticipamos que el tribunal gobernará sobre la solicitud de un TRO poco tiempo después”, dijo un portavoz de Newsom a The Hill el martes cuando llegó para hacer comentarios.

Trump y Newsom se han ido el uno al otro en medio de las recientes protestas de inmigración en Los Ángeles, y Trump incluso dijo que apoyaría arrestar al gobernador de Golden State.

“El Presidente de los Estados Unidos acaba de pedir el arresto de un gobernador en funciones. Este es un día que esperaba que nunca vería en Estados Unidos. No me importa si eres demócrata o republicano, esta es una línea que no podemos cruzar como nación, este es un paso inconfundible hacia el autoritarismo”, dijo Newsom en un puesto en X el lunes X lunes.

El vicepresidente Vance también dio columpios el lunes en Newsom, respondiendo a la publicación de Newsom sobre los comentarios de Trump sobre su arresto diciéndole que “haga su trabajo”.

