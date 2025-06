La mayoría de los votantes a favor de la política de precios de drogas “más favorecidas” de Trump: encuesta

Una nueva encuesta descubrió que la mayoría de los votantes están a favor de los legisladores y candidatos que creen que asumirán un gran precio farmacéutico con la mayoría diciendo que están a favor de la política de “nación más favorecida” del presidente Trump.

En una encuesta encargada por la Alianza de Reforma Farmacéutica y realizada por National Research Inc., el 85 por ciento de los votantes dijo que los medicamentos recetados se han vuelto más caros y casi el mismo porcentaje de participantes dijo que las compañías farmacéuticas tienen la mayor culpa por el alto costo.

Cuando se le preguntó sobre sus opciones de votación, el 86 por ciento dijo que tenían más probabilidades de apoyar a un candidato que “quiere forzar a las grandes farmacéuticas a reducir los costos de medicamentos recetados para los consumidores estadounidenses”, mientras que el 78 por ciento dijo que tenían menos probabilidades de apoyar a un candidato que aceptó donaciones de Big Pharma.

En general, el 90 por ciento de los participantes estuvo de acuerdo con esta declaración: “Los candidatos al Congreso deberían dejar de tomar grandes donaciones políticas de Big Pharma porque es un conflicto de intereses”.

Durante el 2024 ciclo electoralComités de Acción Política de productos farmacéuticos y de salud donaron más de $ 16 millones a campañas.

“Americans are speaking loudly and clearly, so it’s important for Congress to listen: the time to join President Trump in lowering prescription drug costs is NOW. From coast to coast, the American people are suffering from high prescription costs, and they rightly blame Big Pharma. Simply stated, it’s time for Big Pharma to put America first…not last,” PRA spokesman and former Rep. JD Hayworth (R-Ariz.) said in a statement.

“Sin duda, aquellos que actualmente sirven en Capitol Hill están escuchando el mismo mensaje de sus electores. Con la temporada primaria de 2026 por delante, aquellos en la Cámara y el Senado deben tomar medidas. Los votantes están observando”, agregó.

La encuesta destacó la orden ejecutiva de Trump que promulgó el precio de los medicamentos “más favorecidos de la nación” como un ejemplo de esfuerzos para reducir los costos de medicamentos recetados. La Orden Ejecutiva ordena al Departamento de Comercio y al Representante Comercial de los Estados Unidos, Jamieson Greer, que tomen “todas las medidas apropiadas” contra políticas “irrazonables y discriminatorias” en países extranjeros que suprimen los precios de los medicamentos en el extranjero.

El Secretario de Salud y Servicios Humanos, Robert F. Kennedy Jr., establecerá “objetivos claros” para las reducciones de medicamentos y precios farmacéuticos recetados dentro de los 30 días por orden.

Cuando se les preguntó sobre cómo se sentían con respecto a la política de la “nación más favorecida”, el 78 por ciento dijo que apoyaron la política, que incluía el 61 por ciento de los demócratas, el 77 por ciento de los votantes independientes y el 96 por ciento de los republicanos.

Se pidió a los participantes republicanos que eligieran entre Trump; Kennedy y su agenda de “hacer salud americana nuevamente”; o el Congreso cuando se trataba de quienes confiaban para “obligar a las grandes farmacéuticas a reducir sus costos para la medicina recetada”. Trump recibió el mayor voto de confianza con el 46 por ciento de los votantes del Partido Republicano que lo recogieron, el 14 por ciento eligió a Kennedy y solo el dos por ciento eligió al Congreso.

Otros cambios que obtuvieron apoyo en la encuesta fueron las restricciones a los anuncios de medicamentos recetados directos al consumidor y el 78 por ciento acordó que era un conflicto de intereses para que las redes de noticias publiquen los anuncios que cubren los problemas de atención médica.

La encuesta se realizó del 28 de mayo al 1 de junio e incluyó 1,000 votantes registrados. Los resultados tienen un margen o error de más o menos 3.1 puntos porcentuales en el intervalo de confianza del 95 por ciento. Entre los participantes, el 35 por ciento eran republicanos, el 33 por ciento eran demócratas y el 32 por ciento eran independientes.





