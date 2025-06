El plan de vivienda de Trump corre el riesgo de repetir la crisis de 2008

El mes pasado, el presidente Trump despido Una publicación social de verdad anunciando que estaba dando “serias consideraciones para traer públicos a Fannie Mae y Freddie Mac”.

Semanas antes, Bill Pulte, la elección de Trump para dirigir la Agencia Federal de Finanzas de Vivienda, declarado que está trabajando para terminar con la conservación federal de Fannie Mae y Freddie Mac, el firewall impuso para evitar que continúen la toma excesiva de riesgos.

Trump y Pulte están entrando en un campo minado que podría recompensar a las mismas instituciones que ayudaron a desencadenar la peor crisis económica desde la Gran Depresión.

Descansar estas dos entidades, que suscriben hipotecas, les darían todos los incentivos para generar tantos préstamos para el hogar como sea posible, incluso a los prestatarios que no deberían calificar. ¿Por qué? Porque el gobierno federal garantiza todos los préstamos que escriben. ¿Por qué ejercerían discreción en un mundo posterior al servicio cuando saben que los contribuyentes cubrirían sus pérdidas?

Durante la crisis financiera de 2008, Estados Unidos aprendió de la manera difícil de lo peligrosos que pueden ser Fannie y Freddie cuando no se controlan. Impulsaron el frenesí hipotecario de alto riesgo al distorsionar los mercados crediticios con garantías respaldadas por el gobierno, dejando a los contribuyentes con un Pestaña de $ 187 mil millones.

Y, sin embargo, a diferencia de Enron, cuyo colapso solo siete años antes provocó indignación y enjuiciamiento, sobrevivieron Fannie y Freddie. El aislamiento político de estas entidades creadas por el gobierno las hizo demasiado conectadas para fallar.

Sin embargo, una reforma significativa para emerger del accidente de 2008 fue el gobierno colocando a Fannie y Freddie bajo Conservación federalque exige que mantengan estándares de suscripción más estrictos. Los términos no son perfectos, pero al menos proporcionan a los contribuyentes cierta apariencia de protección y seguridad de un desastre como la recesión de 2008 que ocurre nuevamente.

Sin embargo, ahora, en lugar de detener el viaje gratuito de Fannie y Freddie, la administración Trump está considerando desbloquearlos de la conservación sin revisar primero el sistema que les permitió estrellar la economía en primer lugar.

Hasta el día de hoy, más de 15 años después, Fannie y Freddie continúan operando con el respaldo completo del gobierno de los Estados Unidos. La oficina de presupuesto del Congreso incluso incluir ellos en el balance federal.

Eso no es el capitalismo, eso es cronismo.

Pero si la administración Trump elimina la conservación federal sin instituir primero las reformas estructurales, no solo preservará que el Crononismo lo sobrealimentará. Una vez más, estas entidades serían libres de perseguir ganancias con las garantías del gobierno, privatizando las ganancias mientras socializan el riesgo. Esa es una receta para el desastre que los contribuyentes han visto antes.

Si la Casa Blanca de Trump se toma en serio la reforma de Fannie y Freddie, debería comenzar exigiendo cambios estructurales de libre mercado en sus operaciones. Eso significa que no más garantías de subsidio y rescate del gobierno implícito o contabilidad fuera de balance. Estas instituciones deben volverse completamente privadas, no en una mezcla pública privada de Frankenstein que les permita continuar asumiendo riesgos en el centavo de los contribuyentes.

En otras palabras, la administración Trump debería centrarse en fijar la podredumbre, no exacerbarla.

Liberar a Fannie y Freddie de su conservaduría sin una reforma real sería como entregar partidos a los incendiarios y esperar que esta vez no quemen la casa. Fannie y Freddie no quemarán casas, por supuesto, pero pueden quemar la economía de los Estados Unidos, no con llamas sino imprudencia financiera. Lo han hecho antes, y pueden volver a hacerlo fácilmente.

El presidente Trump puede querer un legado de reforma de la vivienda, pero desatar a Fannie y Freddie sin barandillas se arriesgaría a repetir o incluso empeorar la crisis que una vez condenó. La administración Trump debería pisar con cuidado.

Thomas Stratmann es profesor universitario distinguido en la Universidad George Mason. Es profesor de economía en el Departamento de Economía y tiene una cita de cortesía en la Facultad de Derecho de Antonin Scalia.





