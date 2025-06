El alcalde de Omaha no “sabe por qué la ciudad fue atacada en la redada de hielo

By

OMAHA, Neb. (Newsnation) – El alcalde recientemente inaugurado de Omaha dice que “no sabe” por qué la ciudad fue atacada por funcionarios federales de inmigración, lo que resultó en los arrestos de más de 100 personas.

El alcalde John Ewing Jr., un demócrata que juró el cargo el lunes, dijo que su equipo todavía está trabajando para obtener más detalles sobre el estado de los arrestados La operación de trabajo más grande de Nebraska bajo el presidente Trump.

El jefe de policía de Omaha, Todd Schmaderer, dijo a los periodistas el miércoles que su departamento no ayudó a los agentes federales en la redada. Dijo que los oficiales de policía de Omaha vistos en el sitio de la redada estaban allí para proporcionar el control del tráfico.

Expresó su preocupación de que los residentes indocumentados no denunciarían el crimen si les preocupa que la policía local esté actuando como aplicación de inmigración.

“No éramos parte de la función de ayuda de esto. En cuanto a la planificación de la redada, en cuanto al conocimiento de la operación, cualquier cosa de esa naturaleza … el Departamento de Policía de Omaha no tenía un papel en eso”, dijo Schmaderer. “Puedo asegurar al público que el Departamento de Policía de Omaha no participará en la verificación del estado de inmigración en nuestra comunidad. Necesito víctimas (delitos) para que se presenten. No se presentarán si temen que el Departamento de Policía de Omaha sea agente de inmigración”.

Ewing pidió al Congreso que desarrolle una “política de inmigración integral”.

“En este momento, lo que está sucediendo en todo el país es que se está creando mucho miedo”, dijo. “No tenemos un enfoque comprensible para la inmigración, especialmente cuando se trata de nuestros miembros latinos de este país”.

De las 107 personas que fueron atacadas en la redada, 70 fueron detenidas después de que ICE determinó su estado.

La redada ocurrió alrededor de las 9 am en Glenn Valley Foods en el sur de Omaha, un área donde casi una cuarta parte de los residentes tienen nacidos en el extranjero según el censo de 2020.

Un pequeño grupo de personas salió a protestar por la redada, y algunas de ellas incluso subieron al parachoques delantero de un vehículo para tratar de detener a los oficiales en un lugar, mientras que otros arrojaron rocas a los vehículos de los funcionarios como un autobús blanco que transportaba a los trabajadores se alejó de una planta.

Muchos trabajadores intentaron evitar el arresto escondido en la construcción de vigas y congeladores con temperaturas bajo cero, lo que llevó a los EMT a responder y verificar las preocupaciones de salud y seguridad, según los agentes federales en la escena.

La operación se produce en medio de las protestas a nivel nacional sobre la aplicación de la inmigración, particularmente en Los Ángeles, donde las redadas de trabajo similares desencadenaron manifestaciones que llevaron a Trump a desplegar tropas de la Guardia Nacional.

El propietario de los Glenn Valley Foods, Gary Rohwer, dijo que usó el sistema federal de verificación electrónica para verificar la elegibilidad de los trabajadores, pero los empleados engañaron las identidades robadas de ciudadanos estadounidenses, lo que les permitió aprobar verificaciones de antecedentes.

La operación es parte del enfoque renovado de la administración Trump en la aplicación del lugar de trabajo como parte de las represiones de inmigración más amplias. Dichas operaciones se han convertido en puntos de inflamación para las protestas, y los críticos argumentan que separan a las familias y a las comunidades de daños, mientras que los partidarios dicen que son necesarios para hacer cumplir la ley de inmigración y proteger a los trabajadores estadounidenses.

Ali Bradley de Newsnation contribuyó a este informe.





