‘Inmaturidad’: Rand Paul Rips White House después de no estar “sin invitar” desde el picnic

El senador Rand Paul (R-Ky.) Tenía palabras duras para la Casa Blanca el miércoles después de que dijo que estaba “sin invitación” de su picnic anual, un desaire que se produjo en medio de la oposición vocal del republicano de Kentucky al recorte de impuestos del presidente Trump.

Paul, quien ha criticado la disposición del límite de deuda en el “gran y hermoso proyecto de ley”, junto con su impacto en el déficit, dijo que había planeado asistir al picnic de la Casa Blanca el jueves con su esposa, hijo, nuera y nieto de 6 meses, pero que se le informó el miércoles que ya no era bienvenido.

“Me han dicho que no he sido invitado del picnic; creo que soy el primer senador en la historia de los Estados Unidos en no invitar al picnic de la Casa Blanca”, dijo Paul a los periodistas. “La Casa Blanca es propiedad de los contribuyentes, todos somos miembros de la misma, cada demócrata será invitado, cada republicano será invitado, pero seré el único que no se le permita vender por el terreno de la Casa Blanca”.

“Solo encuentro esto increíblemente mezquino”, agregó. “He sido, creo que nada más cortés para el presidente. He sido un oponente intelectual, un oponente de política pública, y ahora ha elegido para desigirme del picnic y decir que mi nieto no puede venir al picnic”.

Pablo continuó, diciendo “el nivel de inmadurez está más allá de las palabras” antes de desgarrarlo contra el propio Trump.

“Estoy argumentando por una verdadera creencia y preocupación de que nuestro país esté sumido en deuda y empeorando, y eligen reaccionar desinvando a mi nieto al público”, dijo. “Realmente me hace perder mucho respeto que una vez tuve por Donald Trump”.

El senador dijo que no se le ofreció una explicación de la invitación rescindida, y señaló que no estaba seguro de quién en la Casa Blanca tomó la decisión. La colina contactó a la Casa Blanca para hacer comentarios.

La Casa Blanca ha organizado picnics durante décadas, bajo presidentes democráticos y republicanos, invitando a los legisladores de ambos partidos a mezclarse en el césped.

La confab de este año se produce cuando la administración está tratando de muscular su extenso proyecto de ley de agenda a través del Congreso, específicamente el Senado en este momento, pero se ha encontrado con cierta oposición.

Paul, un republicano de mentalidad libertaria, ha expresado su oposición a la inclusión de un aumento de límite de deuda de $ 4 billones en el proyecto de ley, expresando preocupaciones sobre el déficit de globo. Él ha dicho en múltiples ocasiones que no apoyará la legislación si permanece la disposición del límite de deuda.

El secretario del Departamento del Tesoro, Scott Bessent, dijo que el Congreso debe elevar el límite de endeudamiento este verano para evitar un incumplimiento económico. Mientras tanto, los republicanos del Senado solo pueden permitirse perder tres votos y aún así ver el paquete a través de la cámara, lo que hace que la oposición de Pablo sea un punto de preocupación.

El miércoles, Paul sugirió que la invitación rescindida de la Casa Blanca no ayudó a acercarlo a apoyar el proyecto de ley gigante.

“Cuando te dicen que tu nieto no puede venir a un picnic en la Casa Blanca al que se permite que todo el Congreso llegue, no sé, solo muestra tanta mezquindad”, dijo cuando se le preguntó si el desaire lo hace menos probable que respalde la factura.

“Pero han demostrado que durante la última semana no les importa mi voto en absoluto … porque les dije que puedo y votaría por el proyecto de ley si el techo de la deuda fuera quitado. Por lo tanto, posiblemente, podría haber alguna situación en la que necesitaban mi voto. En cambio, han decidido tratar de atacar mi carácter”.

“Tienen miedo de lo que estoy diciendo, así que piensan que me van a castigar; no puedo ir al picnic, como si eso de alguna manera me vaya a hacer más conciliatorio”, agregó. “Así que es una tontería en cierto modo, pero también es realmente triste que esto sea a lo que ha llegado. Pero una venganza mezquina como esta, no sé, te hace preguntarte sobre la calidad de las personas con las que estás tratando”.

Paul también ofreció críticas al jefe de gabinete de la Casa Blanca, Stephen Miller, quien a principios de esta semana atacó a Paul por sus críticas al proyecto de ley. Paul especuló que la invitación rescindida podría provenir de un empleado de la Casa Blanca, en lugar del propio Trump.

“Podría ser de los miembros del personal de nivel inferior, pero estas son personas que no deberían estar trabajando allí. Pero quiero decir, tienes personas que básicamente están yendo casualmente hablando de deshacerse de los hábeas corpus”, dijo, presumiblemente refiriéndose a la propuesta de Miller a principios de este año.

“Y las mismas personas que están dirigiendo esta campaña son las mismas personas que casualmente tirarían partes de la constitución y suspenderían el hábeas corpus. Así que creo que lo que dice que no les gusta escucharme decir cosas como esa, por lo que quieren callarme.





