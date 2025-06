GOP Grills Dem Gobernadores en la audiencia de inmigración de Feisty

Cerca ¡Gracias por registrarse! Suscríbase a más boletines aquí if (window.checksizeClasses && window.checksizeClasses instanceOf function) {window.checksizeClasses (); }

Feliz jueves. ¡No olvides que el Día del Padre es este fin de semana!

En el número de hoy:

Stefanik, Hochul Choque en la audiencia de Fiery House

Trump ‘estoy ansioso por ver a Paul en el picnic

NPR, Financiación de PBS en juego en la votación de Doge de hoy

La estrella ‘The Pitt’ se vio en Capitol Hill

⏱️on Colina del capitolio

Ha sido una audiencia de la casa ardiente, déjame decirte:

Reps.Elise Stefanik (RN.Y.) Acabo de asar compañero de New Yorker Gov.Kathy Hochul(D) Sobre delitos cometidos por migrantes indocumentados en su estado.

¿En qué contexto?:Tres gobernadores democráticos de alto perfil: Hochul, gobernador de Minnesota.Tim Walzy el gobernador de Illinois.JB Pritzker – Están testificando hoy un comité de supervisión de la Cámara de Representantes y reforma gubernamental sobre el estatus de sus estados como santuarios para los inmigrantes.

De Stefanik:“Esta es la Nueva York de Kathy Hochul. Es una de las muchas razones por las que está hemorragiendo el apoyo de las familias trabajadoras de Nueva York”, dijo Stefanik, que hace referencia a crímenes recientes y una orden ejecutiva firmada por Hochul. “Son crímenes horribles que se cometen en su reloj. Firmó esta orden ejecutiva en su primer día en el cargo. Lo firmaste una y otra vez este enero”.

Por qué esto es particularmente notable: Esto fue en una audiencia del Comité de Supervisión de la Cámara. Stefanik no está en ese comité, pero se presentó para cuestionar a Hochul. Hochul está listo para la reelección en 2026, y Stefanik está considerando su propia oferta de gobernador por el trabajo. 📸Stefanik en el estrado

Además, Walz y Pritzker han sido flotados como posibles candidatos presidenciales demócratas 2028.

Otras noticias de la audiencia:

Whip Whip mayoritarioTom Emmer(R-Minn.) También se detuvo en la audiencia,porEl Wall Street JournalOlivia Beaverspara cuestionar a Walz. Ambos son de Minnesota. 📹Mirar

➤walz se le preguntó si alguna vez discutióPresidente BidenEl declive cognitivo con su compañero de fórmula, exVicepresidente Harris. “No, no es que pueda recordar”, dijo Walz.

🗨️Sigue el blog en vivo de hoy

Momento: Esta audiencia está programada con las protestas de inmigración de Los Ángeles, aunque había estado en el calendario durante semanas.

➤ También testificando para el tercer día consecutivo:

Secretario de defensa Pete Hegseth está en Capitol Hill, testificando por tercer día consecutivo sobre el presupuesto. 💻 Transmisión en vivo

Tener en mente: Hegseth tomó fuego de los republicanos durante su audiencia en el Senado el miércoles.

Esté atento a este voto dux hoy:

Los republicanos de la Cámara de Representantes tienen un voto arriesgado hoy para codificar los recortes de gastos de $ 9 mil millones por el Departamento de Eficiencia del Gobierno (DOGE).

Por qué es arriesgado: Se espera que los demócratas voten “no”, por lo que los republicanos no tienen mucho margen de maniobra, solo pueden pagar tres votos republicanos de “no”. Varios republicanos de la Cámara ya han expresado su oposición al proyecto de ley. Dos republicanos le dijeron a The Hill esta semana que aproximadamente 10 legisladores republicanos están en contra.

¿Qué hay en juego?: Gasto para la Corporación para Broadcastización Pública, que financia PBS y NPR.

^ CNN’s Brian Stelter señalado: “Richard Nixon intentó. Ronald Reagen intentó. Donald Trump lo intentó durante su primer mandato en el cargo. Los tres presidentes republicanos querían eliminar el apoyo de los contribuyentes para las estaciones PBS y NPR. Pero los tres hombres fueron obstaculizados por el Congreso. Esta vez, sin embargo, podría ser diferente … “

¿A qué hora es la votación?: Alrededor de las 3:15 pm

Lo que sabemos sobre el voto de hoya través de la colina Emily Brooks y Mychael schnell

➤ Vestado en Capitol Hill:

Actor Noah Wylequien interpreta al Dr. Robby en “The Pitt”.

📸 Wyle con el senador Tim Kaine (D-Va).

📸Wyle hablando de salud mental en la atención médica

📰️ Noticias esta mañana

Horrible:

Un vuelo de pasajeros de Air India que se dirigió a Londres se estrelló poco después del despegue esta mañana. Más de 240 personas estaban a bordo.

El avión había alcanzado una altitud de 625 pies, Según el Wall Street Journaly se estrelló en una zona residencial de la ciudad india de Ahmedabad.

¿Quién estaba a bordo?: De los pasajeros y los miembros de la tripulación a bordo, 169 eran ciudadanos indios, 53 eran ciudadanos británicos, uno era nacional canadiense y siete eran ciudadanos portugueses, según Air India.

El comisionado de policía dijo que se han recuperado 204 cuerpos, pero los primeros en responder todavía están buscando sobrevivientes, Según el New York Times.

📹 Video del accidente– Advertencia, es gráfico.

📸 Fotos del sitio de choque

🏛️ la Corte Suprema

La incursión del FBI fallida:

“La Corte Suprema revivió el jueves la demanda de una familia de Atlanta sobre una redada del FBI fallida en su hogar en 2017, pero pospone decidir su destino final”, informa The Hill’s Ella Lee.

¿Qué pasa ahora?: “En una decisión unánime, los jueces enviaron el caso de regreso a un tribunal inferior para tomar otro criado al decidir si la demanda puede avanzar”.

Historia de fondo: “Los agentes federales se rompieron Trina MartinLa puerta de entrada en 2017 en 2017 mientras ejecutaba una orden de allanamiento en la dirección incorrecta, creyendo que era el hogar de un presunto miembro de una pandilla violenta. Martin y su novio en ese momento fueron sobresaltados de la cama con una granada de explosión y armas levantadas, mientras su hijo de 7 años gritaba desde otra habitación ”.

Leer más: ‘La Corte Suprema revive la demanda sobre la redada del FBI equivocada’

🚗 La Casa Blanca

Justo ahora, Trump anula el mandato de California EV:

“Presidente Trump Se mudó para revocar el mandato del vehículo eléctrico (EV) de California el jueves, desencadenando otra pelea legal con el Golden State “, informa The Hill’s Rachel Frazin.

“Trump firmó una resolución del Congreso que anule una regla estatal de California que habría eliminado la venta de automóviles con gasolina para 2035”.

Tener en mente: “La regla de California, y la decisión de revocarla, son un acuerdo masivo para el mercado automotriz. El estado representa alrededor del 12 por ciento de la población de los Estados Unidos. Su regla también ha sido adoptada por otros 11 estados y Washington DC”

Lea el informe completo de Frazin: ‘Trump firma la medida para anular el mandato de EV de California’

Trump ‘estoy ansioso por ver a Paul en el picnic:

Presidente TrumpEl jueves dijo que planea ver a Sen.Raúl PaulEn el picnic anual del Congreso de la Casa Blanca, después de que el republicano de Kentucky dijo que estaba “sin invitación”.

Los comentarios de Trump se produjeron después de que Paul dijo que había planeado asistir con su familia, pero se le informó el miércoles que ya no era bienvenido. Paul, que ha sido crítico con el paquete de gastos de Trump, llamó al desaire “increíblemente mezquino” e “inmaduro”.

Paul dijo a los periodistas: “Me han dicho que no he sido invitado del picnic; creo que soy el primer senador en la historia de los Estados Unidos en no invitar al picnic de la Casa Blanca … cada demócrata será invitado, todos los republicanos serán invitados, pero seré el único que no se les autorice a venir a la Casa Blanca … El nivel de inmadurez está más allá de las palabras. “

^ Bueno, ¡Trump dice que eso no es cierto!: Trump dijo que Paul, de hecho, está invitado al picnic del Congreso.

Trump publicó en la verdad social: “Él es el voto más difícil en la historia del Senado de los Estados Unidos, pero ¿por qué no lo sería? Además, me da más tiempo para obtener su voto sobre el gran, grande y hermoso proyecto de ley, una de las legislaciones más grandes e importantes jamás presentadas ante nuestros senadores y congresistas/mujeres”.

¿Es solo Paul?: Rep. Thomas Massie (R-Ky.), Quien votó “no” en la agenda legislativa de Trump el mes pasado, también dice que no le dieron boletos al picnic bipartidista anual.

Venir

La Cámara y el Senado están adentro. Presidente Trump está en Washington. (All Times EST)

12:30 pm: Cinco votos del Senado. 📆Agenda de hoy

3:15 pm: Primero y último votos de la Cámara. 📆Agenda de hoy

3:30 pm: Trump firma órdenes ejecutivas.

7 pm: Trump y primera dama Melania Trump Asiste al picnic del Congreso.

🐝 Zumbido de Internet

🍪 Celebrar: Hoy es Día nacional de galletas de mantequilla de maní.

⚾ Esa es una obra impresionante: Reps. August Pfluger (R-Texas) Dove por una pelota anoche durante el juego anual de béisbol del Congreso. Por cierto, los republicanos ganaron el juego, 13-2. 📹 Mira la obra

🎭 Cantando las canciones de los hombres enojados, supongo: Presidente Trump Asistió a “Les Misérables” en el Centro Kennedy el miércoles por la noche. Se encontró con una mezcla de vítores y abucheos. 📹 Mirar📹Otro ángulo

👋 Y finalmente …

Porque llegaste tan lejos, por favor disfruta este perro practicando para los Juegos Olímpicos de 2028.









Fuente