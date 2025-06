Hegseth choca con los demócratas en el tercer día de audiencias

By







El Secretario de Defensa, Pete Hegseth, cerró el jueves su tercer y último día de audiencias en Capitol Hill con varios enfrentamientos con los legisladores mientras esquivaba las preguntas sobre la invasión de Groenlandia, Ucrania Aid, su uso de la señal de la aplicación y el despliegue de tropas en Los Ángeles.

Hegseth, en su primera aparición antes del Comité de Servicios Armados de la Cámara, fue golpeado rápidamente con consultas de los demócratas del panel, comenzando con el miembro de clasificación Adam Smith (Washington). Smith presionó al jefe del Pentágono sobre si es la política del Departamento de Defensa que el ejército de los Estados Unidos esté preparado para tomar Groenlandia o Panamá por la fuerza.

Hegseth no descartaría la posibilidad de una futura invasión militar del territorio del Ártico y el país centroamericano, lo que sugiere a los legisladores que el Pentágono podría tener tales planes y que Estados Unidos tenga interés en proteger ambas áreas de la influencia china.

El Departamento de Defensa “planea cualquier contingencia en particular”, dijo, y agregó que “creo que el pueblo estadounidense querría que el Pentágono tenga planes para cualquier cosa”.

La respuesta hizo que Smith se burlara, respondió: “No creo que el pueblo estadounidense votara por el presidente Trump porque esperaban que invadiéramos Groenlandia. Voy a salir a una extremidad en eso”.

Smith también advirtió que la administración Trump está enviando un mensaje al resto del mundo “que Estados Unidos está puramente en él y no le importan las alianzas” al tratar de hacerse cargo de sus países aliados.

El presidente Trump durante meses ha presentado la posibilidad de usar la fuerza militar para hacerse cargo de Groenlandia y Panamá al negarse a descartar tal acción.

El pensamiento ha alarmado a los aliados, incluido Dinamarca, propietario de Groenlandia y se ha opuesto a los esfuerzos de los Estados Unidos para hacerse cargo del territorio.

Hegseth fue presionado más tarde por el representante Mike Turner (R-Ohio), quien le imploró que confirmara que “no es su testimonio hoy que haya planes en el Pentágono para tomar por la fuerza o invadir Groenlandia, ¿correcto? Porque estoy seguro de que espero que no sea eso”.

Hegseth solo repetiría que el “Pentágono tiene planes para cualquier número de contingencias” y que los funcionarios “esperan trabajar con Groenlandia para asegurarse de que esté asegurado de cualquier amenaza potencial”.

La representante Seth Moulton (D-Mass.) Tomó sus cinco minutos para suministrar a Hegseth la pregunta más directa que aún se enfrentó a si compartió información clasificada sobre los planes de ataque de EE. UU. En Yemen a través de la aplicación de mensajería de señales.

Moulton le preguntó a Hegseth si cuando el Comando Central de Estados Unidos transmitió el tiempo de lanzamiento de los aviones de combate que se establecieron en los objetivos militantes de hutí en marzo: información que el jefe del Pentágono compartiría con al menos dos chats de grupos de señales: la información se transmitió en un sistema clasificado o no clasificado.

Hegseth se negó a responder, afirmando que “de cualquier manera que el Secretario de Defensa se comunique o proporcione información en sí mismo y no se discute”.

Tampoco dijo cuáles eran las marcas de clasificación en el comando central de información transmitida, lo que llevó a Moulton a exasperarse.

“No se clasifica para revelar si fue clasificado o no”, dijo, y finalmente logró que Hegseth admitiera que no estaba diciendo que la información no estaba clasificada.

“Así que tomó información clasificada del Comando Central que tenía una calificación de clasificación en él, porque eso es lo que requiere las regulaciones del Departamento de Defensa, y la puso en un sistema no clasificado”, dijo Moulton, preguntando si Hegseth planea tomar cualquier responsabilidad por eso.

Pero Hegseth continuó esquivando: “Sirvo a placer del presidente, como lo hacen todos los demás”.

El representante Salud Carbajal (D-Calif.) Luego criticó al Secretario de Defensa como una “vergüenza”, exigiendo que renuncie en una variedad de problemas, incluido el chat del grupo de señales, desplegando marines en Los Ángeles en medio de protestas y sus puntos de vista sobre la guerra de Rusia en Ucrania.

“He pedido su renuncia. No pensé que estuvieras calificado antes de tu confirmación, y no has hecho nada para inspirar confianza en tu capacidad de liderar de manera competente”, dijo Carbajal.

Más tarde, el representante Ro Khanna (D-Calif.) Presionó al Secretario sobre la postura militar estadounidense con Israel, según los informes, amenazando un ataque inminente contra Irán. Khanna le preguntó repetidamente a Hegseth si podía comprometerse a no atacar directamente a Irán a menos que la República Islámica disparara por primera vez a los Estados Unidos. Hegseth no haría tal garantía.

“No sería prudente para mí comprometerme o no comprometerme. Mi trabajo es ser positivo y preparado”, dijo Hegseth.

También dijo que Trump está “dando a Irán todas las oportunidades, con conversaciones en curso, pero también reconoce completamente la amenaza de que Irán, con una explosión nuclear, existiría”.

Khanna también le preguntó a Hegseth si se comprometería a seguir la corte federal o las decisiones de la Corte Suprema sobre el despliegue extraordinario del Pentágono de miembros y marines de la Guardia Nacional en Los Ángeles.

Pero el jefe del Pentágono esquivó repetidamente la pregunta, diciendo que “mi trabajo en este momento es asegurar que las tropas que tenemos en Los Ángeles sean capaces de apoyar la policía”.

Después de otro esfuerzo, Hegseth dijo que Estados Unidos no debería tener “jueces locales que determinen la política exterior o la política de seguridad nacional para el país”.

Khanna señaló las señales de otros en la administración Trump, específicamente el vicepresidente Vance, que podrían ignorar las órdenes judiciales con las que no están de acuerdo.

La audiencia limita la larga semana de Hegseth en Capitol Hill, que comenzó el martes con una audiencia del Subcomité de Defensa de Asignaciones de la Casa Relativamente tranquila.

Pero el miércoles, Hegseth enfrentó preguntas acaloradas de la versión del Senado del Panel de Asignaciones, que bombardeó a Hegseth sobre la Guerra de Rusia-Ucrania, los retrasos del Pentágono en la entrega de información presupuestaria y el enfoque de la administración en Groenlandia en su estrategia ártica.





