Trump reacciona a las protestas de ‘no reyes’ con un ‘infierno’ que se queja

El presidente Donald Trump declaró el jueves que no “se siente como un rey” después de que se le pidió que se dirigiera a las protestas planeadas en todo el país en el próximo fin de semana para contrarrestar el costoso desfile militar de Washington, DC, programado para el sábado, su cumpleaños y el 250 aniversario del Ejército de los EE. UU.

“No me siento como un rey”, dijo Trump a los periodistas de la Casa Blanca. “Tengo que pasar por el infierno para aprobar las cosas”.

“No, no. No somos un rey. No somos un rey en absoluto”, agregó Trump.