Ex jefe de LAPD: Enviar tropas para sofocar las protestas ‘siempre debe ser el último recurso’

El ex jefe del Departamento de Policía de Los Ángeles (LAPD), Michel Moore Op-ed Publicado el viernes en el New York Timesllamar a la medida no solo “en desacuerdo con los principios de nuestra democracia” sino “tácticamente poco sólido”.

El artículo de opinión de Moore se produce después de que un tribunal de apelaciones detuvo temporalmente un fallo de un juez federal que encontró que el despliegue de Trump de la Guardia Nacional, que se produjo a pesar de las objeciones del gobernador de California Gavin Newsom (D), era ilegal. El tribunal está listo para escuchar el asunto el martes.

Moore se desempeñó como jefe de LAPD de 2018 a 2024.

Argumentó que la movilización de Trump de los militares socavó la efectividad de la aplicación de la ley local entrenada para abordar las protestas masivas y que la situación en Los Ángeles no estaba cerca del nivel de crisis que justifique el despliegue de tropas.

“La infraestructura de respuesta a emergencias de California se encuentra entre las más avanzadas del país. Su sistema de gestión de emergencias y su plan de ayuda mutua le permiten solicitar ayuda de las agencias de aplicación de la ley vecina, la Patrulla de Carreteras de California y, cuando es necesario, la Guardia Nacional de California. He supervisado la activación de estos sistemas en respuesta a los desastres naturales y el desorden abrumado. Trabajan, y están arraigados en los principios de los principios de los principios, la coordinación y la coordinación pública y la capacidad pública. “El despliegue de tropas federales socava las tres”.

Newsom y la alcaldesa de Los Ángeles, Karen Bass (D), han retrocedido enérgicamente la presencia de tropas militares, culpando a Trump por inflamar la situación, una línea que Moore hizo eco.

“La historia nos recuerda los peligros de difuminar estas líneas. La tragedia en Kent State, donde los manifestantes de estudiantes desarmados fueron asesinados por las tropas de la Guardia Nacional, ofrece una advertencia marcada. El despliegue del gobierno federal de personal militar ahora corre el riesgo de causar la misma escalada, error trágico y daños duraderos a la confianza pública”, escribió.

Mientras tanto, Trump afirmó el miércoles que la policía en Los Ángeles dio la bienvenida a la medida, una afirmación de que el actual jefe de LAPD Jim McDonnell rechazó durante una aparición el jueves en CNN.

“No estamos cerca de un nivel en el que nos comunicaríamos con el gobernador para la Guardia Nacional en esta etapa”, dijo McDonnell.

Moore estuvo de acuerdo, escribiendo que las tropas federales deberían usarse “solo en casos de colapso generalizado de la autoridad civil y solo a solicitud explícita de los líderes locales”.

“Eso no es lo que sucedió en Los Ángeles”, agregó. “El despliegue parece haberse iniciado sin una consulta o coordinación significativa con los funcionarios de la ciudad o del condado. Eso es inaceptable”.

“No hay duda de que se han producido serios disturbios y violencia en partes del centro de Los Ángeles. Los ataques contra edificios y amenazas a la seguridad pública deben tomarse en serio. Pero esto no es una insurrección. Estos incidentes están localizados y las agencias de aplicación de la ley locales son totalmente capaces de abordarlos”, escribió Moore.

La respuesta militar ha aparecido al azar en puntos.

Después de que Trump declaró a principios de esta semana que desplegaría las tropas de la Guardia Nacional en Los Ángeles, la crónica de San Francisco Fotos publicadas de miembros del servicio Dormir en lo que parecía ser sótanos o cargar muelles. Y después de que Trump anunció que se movilizarían 700 marines adicionales a Los Ángeles, The Hill informó que todavía no habían completado la capacitación de premios.

Las protestas en Los Ángeles fueron inicialmente provocadas por la indignación por una serie de redadas de inmigración en la ciudad. Las manifestaciones contra la aplicación de la inmigración y la aduana también han surgido en otras ciudades.





