Estados Unidos finalmente está recibiendo un desfile de dictadores fascistas, cortesía de Donald Trump

“Realmente no creo que el simbolismo de los tanques y los misiles sea realmente de lo que estamos todo”, dijo a HuffPost del senador republicano de Kentucky a HuffPost. “Si me preguntas sobre un desfile militar, todas las imágenes que vienen a la mente, las primeras imágenes, son de la Unión Soviética y Corea del Norte”.

Trump y su administración afirman que el desfile estaba realmente organizado para el 250 cumpleaños del ejército de los EE. UU., No el 79 de Trump. Sin embargo, tanto la Marina como los Marines también tienen aniversarios de fecha fundadores este año, y no ha habido una discusión sobre celebrar celebraciones de $ 45 millones para ninguno de los dos. Los funcionarios de la Casa Blanca no respondieron a las consultas de HuffPost sobre el asunto.