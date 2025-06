La peligrosa guerra de Israel contra Irán está aumentando, con la bendición tácita de Donald Trump

Mientras tanto, surgieron nuevas señales de la determinación de Israel de causar un daño aún mayor a Irán, mientras que la administración Trump lucha por elaborar una respuesta a la crisis. Israel dos veces atacado Infraestructura energética de Irán, un componente central de la economía del país, indicado La voluntad de asesinar al líder supremo de Irán, ayatolá Ali Khamenei y empujado Washington se unirá a una huelga en el sitio nuclear más sensible de Irán, que las fuerzas israelíes no están equipadas para atacar por su cuenta.

“Nuestras bases y dependientes militares están en un estado de alerta máxima. Si algo les sucede debido a, por ejemplo, un misil callejero proveniente de Irán o un dron o en alguna otra desgracia … eso es en esta administración, no se puede poner eso únicamente en Netanyahu y no puede poner eso únicamente en el” militar iraní, un ex funcionario estadounidense dijo a Huffpost.