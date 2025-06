Bass dice que Los Ángeles no ‘necesita’ militar

By

La alcaldesa de Los Ángeles, Karen Bass, dijo el domingo que su ciudad no “necesita” a los militares después del reciente despliegue de tropas militares del presidente Trump a Las Ángeles en medio de protestas de inmigración.

“No los queremos aquí. No necesitan estar aquí. Nuestra aplicación de la ley local tiene un control completo de esta situación”, dijo Bass a Dana Bash sobre “Estado de la Unión”.

El jueves por la noche, un panel de la corte federal de apelaciones levantó temporalmente la orden de un juez que decisión de Trump de la Guardia Nacional Ilegal, permitiendo que las tropas continúen ayudando con redadas de inmigración en Los Ángeles. El fallo cayó solo unas horas después del juez de distrito estadounidense Charles Breyer ordenando a Trump que devuelva el control de las tropas al gobernador de California Gavin Newsom (D) el viernes por la tarde.

Tanto Bass como Newsom han rechazado el uso de los militares en Los Ángeles, y el Gobernador del Estado de Golden ha estado en un intenso choque con Trump sobre la situación en la segunda ciudad más grande de los Estados Unidos.

Newsom dijo en un episodio de podcast del jueves que Trump no discutió el envío de la Guardia Nacional a Los Ángeles cuando los dos recientemente hablaron antes del anuncio de Trump.

“Mentió, mintió. En la tumba de mi madre y mi papá. No me meto, cuando digo esto, mintió. Stone Cold Liar”, dijo Newsom sobre “The Daily” del New York Times. El anfitrión Michael Barbaro había dicho que el presidente “afirmó que sí” hablaba sobre el tema cuando los dos hablaron el sábado más temprano.

Más tarde esa noche, Trump dijo que estaba enviando la Guardia Nacional a Los Ángeles por las objeciones de Newsom and Bass.

