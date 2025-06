Las protestas de inmigración pusieron a los demócratas en territorio difícil

Las protestas a nivel nacional contra la ofensiva del presidente Trump contra la inmigración están poniendo a los demócratas en territorio político difícil por delante de los períodos de alto riesgo.

Después de las manifestaciones contra las incursiones de inmigración y aduanas (ICE) en Los Ángeles y llevaron a Trump a llamar a la Guardia Nacional a pesar de las objeciones de California, las protestas surgieron esta semana en las ciudades grandes y pequeñas, empujando lo que ha sido un problema ganador para los republicanos en las elecciones recientes.

Mientras que muchos en el partido, incluido el gobernador de California, Gavin Newsom (D), están utilizando el momento para martillar a Trump sobre la extralimitación ejecutiva, algunos también ven la controversia como una apertura clave para que los demócratas se definan en inmigración, donde el Partido Republicano ha tenido la ventaja.

“Los demócratas no han estado confiados para manejar este problema, en un agujero tan profundo, que a menos que se restablezcan como personas de confianza para manejarlo, no podrán aprovechar ningún caos o suavizar [poll numbers] Eso está sucediendo con Trump “, dijo Lanae Erickson, Vicepresidenta Senior de Política Social y Política en el Centrist Democratic Think Tank Third Way.

Trump, quien ganó la Casa Blanca el otoño pasado con promesas de “sellar” la frontera y las deportaciones del día uno de inicio, ha estado implementando una ofensiva agresiva contra la inmigración ilegal en su segundo mandato. Los arrestos en hielo han superado 100,000 bajo Trump hasta el momento, anunció la Casa Blanca la semana pasada, y el zar fronterizo Tom Homan dijo que la aplicación de la inmigración en el lugar de trabajo está programada para “expandirse masivamente” en medio del rechazo.

Las protestas estallaron el 6 de junio después de las redadas de hielo en Los Ángeles, lo que llevó a Trump a llamar a las tropas y los marines de la Guardia Nacional, así como a estimular manifestaciones en otras ciudades. Más fueron planeados para este fin de semanaaunque no todos son específicos de la inmigración, y coinciden con el enorme desfile militar de Trump en Washington.

Los manifestantes han sido en gran medida pacíficos, pero los republicanos se han apoderado de las escenas del caos, incluido un clip viral de una figura que blandía una bandera mexicana sobre un vehículo en medio de llamas, para apoyar las afirmaciones de larga data de que los demócratas son débiles sobre la inmigración y el crimen.

“Mi partido pierde el terreno moral cuando nos negamos a condenar los autos en llamas, destruir edificios y agredir a la policía”, el senador John Fetterman (D-PA.) señalado en la plataforma social X esta semana.

Como resultado, los líderes estatales de Blue en California y en otros lugares han estado caminando un rayo de equilibrio entre apoyar el derecho a protestar y condenar cualquier violencia, al tiempo que navegan por el debate sobre temas que han sido durante mucho tiempo puntos débiles para el partido.

“Toda esta situación está haciendo algo en lo que Trump ha sido muy bueno en sus elecciones, que es aplastar la inmigración y el crimen y hacer que parezca que a los demócratas no les importa abordar ninguno de esos problemas”, dijo Erickson.

“Si parece que los demócratas están dejando [lawbreakers] Haga eso con impunidad y solo critica a Trump, creo que eso realmente socavará nuestra confianza con los votantes estadounidenses “.

Mientras tanto, algunas encuestas recientes han sugerido un ablandamiento de la aprobación para el manejo de inmigración de Trump a medida que las redadas de hielo llegan a los titulares.

Una encuesta quinnipiac Lanzado esta semana tuvo a Trump 11 puntos bajo el agua en el tema, en comparación con 5 puntos bajo el agua en abril. AP-NORC Polling La semana pasada lo tuvo 7 puntos bajo el agua, en comparación con 2 puntos el mes pasado.

Si los demócratas pueden evitar jugar con la idea de que el partido sea suave en el crimen y la seguridad fronteriza, y usar este momento para unificar sus mensajes en la política de inmigración, podrían hacer avances críticos antes de las próximas elecciones, argumentó la estratega demócrata Maria Cardona.

“Parte del problema para los demócratas en las últimas elecciones fue que no hablamos de [immigration] Suficiente, y no nos definimos a nosotros mismos. … Le dimos a los republicanos una gran apertura para armarlo contra nosotros, y la tomaron ”, dijo Cardona.

Ahora, las crecientes protestas presentan una “excelente oportunidad” para que los demócratas se inclinen, dijo Cardona, señalando las protestas en todo el país como “prueba de que el enfoque de Trump sobre esto está fallando”.

Nuevo votación En los distritos clave de Battleground 2026 del grupo progresivo de ganar y la investigación de impacto firme, realizada justo antes de las protestas, descubrieron que Trump era “la voz más fuerte y más confiable” en cuestiones de inmigración, con los demócratas del Congreso 58 puntos en lo negativo, comparado con sus contrapartes republicanas.

Pero hubo “aperturas significativas” para los demócratas, dijeron los investigadores. La mayoría de los votantes dijeron que Trump y los republicanos han “ido demasiado lejos” en su manejo de la inmigración, y hubo una brecha de 6 puntos entre el apoyo de los votantes para las políticas de inmigración del Partido Republicano y la forma en que esas políticas se han llevado a cabo y aplicados.

“La inmigración no fue un problema ganador para los demócratas el último ciclo. Eso es cierto … y ciertamente, permanecer en silencio sobre el tema no ayudó. Por lo tanto, cuando Trump convirtió a toda su campaña en una campaña que una vez más los inmigrantes chivos expiatados … y no hay retroceso, o si el retroceso se mantiene en su césped, convirtiendo a una inmigración en el criminalidad solo con la criminalidad”, entonces, Tory Geavito, presidenta de la colina.

“Los demócratas deben recordar que la opinión pública puede cambiar, y los demócratas tienen un papel en cambiar la opinión pública al hacer un argumento claro sobre lo que creen y por qué”, dijo Gavito.

Cuando a los encuestados en la encuesta se les presentó mensajes que sugirieron que Trump y la aplicación de la inmigración de los republicanos indican una amenaza para los derechos de los ciudadanos, su aprobación sobre la inmigración cayó 10 puntos.

“El campo de batalla de la política de inmigración es desafiante para los demócratas, realmente lo es. Pero si te alejas de la batalla, estás dejando que el otro lado juegue solo, y así es como ganan”.

Al mismo tiempo, los expertos dicen que las protestas también representan una mejor oportunidad para que los demócratas golpeen a Trump por extralimitación ejecutiva y un abuso de poder, incluso si no pueden ganar el argumento de inmigración.

“The risk attached to the current protests over Trump’s immigration raids is that Democrats will again be painted as ‘soft on crime,’ which requires that the immigrants being rounded up are overwhelmingly guilty of some serious criminal offense. Clearly this is not the case, but the administration and its allies are putting out tons of disinformation,” said Wayne Cornelius, director emeritus of the Center for Comparative Immigration Studies at the University of California, San Diego y ex asesor de inmigración del ex secretario de transporte Pete Buttigieg y las campañas del ex presidente Biden, en un correo electrónico a The Hill.

“La oportunidad potencial para los demócratas … es que la administración se extralimitará, causando interrupciones económicas generalizadas y reacción en las comunidades en las que los inmigrantes de larga dayos se han integrado”.

Newsom ha estado entre las principales voces de la mensajería en ese sentido, lanzando los movimientos de Trump en California como una lucha existencial por la democracia que podría afectar rápidamente al resto del país.

“Se trata de todos nosotros. Se trata de ti”, dijo Newsom esta semana. “California puede ser el primero, pero claramente no terminará allí. Otros estados son los siguientes. La democracia es la próxima”.

Las conversaciones complejas sobre cómo los demócratas deberían acercarse a la inmigración y la seguridad fronteriza que se producen después de que los temas fueron vistos como factores definitorios En sus pérdidas de 2024, y mientras la fiesta mira hacia un ciclo de mitad de período de alto riesgo el próximo año.

“La inmigración es posiblemente el problema de la cuña de esta temporada para los demócratas. Si se balancean demasiado lejos en una dirección, serán pintados y vistos como anti-orden en nombre de los no estadounidenses … Si se balancean demasiado en la otra dirección, serán vistos como complicados en la destrucción de nuestra democracia”, dijo el estratega demócrata Fred Hicks.

“Tenemos que conectar esto con problemas más grandes con la administración Trump”, dijo Hicks. “Esto no puede ser solo sobre inmigración, o los demócratas corren el riesgo de perder la ventaja proyectada en 2026”.





