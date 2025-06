Trump debe detener el baño de sangre de IA antes de que sea demasiado tarde

Un baño de sangre de cuello blanco viene. No en teoría. No en diez años. Ya ha comenzado.

Decenas de millones de trabajos de nivel de entrada-desaparecido. Los codificadores de nivel medio, los asistentes legales, los analistas junior, los coordinadores de recursos humanos, los agentes de servicio al cliente, los peldaños completos de la fuerza laboral a punto de ser vaporizadas por la inteligencia artificial, no porque sea más ético o más productivo, sino porque es más barato, más tranquilo y no se queja.

A menos que el presidente Trump actúe rápido, la Fundación Económica de Estados Unidos, el trabajo en sí mismo, se asustará y entregará a una clase de ingenieros no elegidos y creadores de reyes de Silicon Valley que creen que su relevancia debe ser determinada por las capacidades de un modelo.

Esto no es paranoia. Está sucediendo ahora. Y los arquitectos no lo ocultan.

Las personas que construyen esta tecnología, antrópica, OpenAi, Google, no están en azúcar en azúcar la situación. Han ejecutado las simulaciones, observaron las métricas del usuario y probaron las capacidades. La IA está a punto de destripar sectores enteros de la economía de adentro hacia afuera, comenzando con aquellos menos capaces de absorber el golpe: los jóvenes estadounidenses que intentan poner un punto de apoyo en una carrera, los padres de clase media que trabajan empleos clericales para mantener la comida en la mesa, los veteranos que se reanudan para sobrevivir en una economía digital que cambia más rápido que la política puede parpadear.

Aquí es donde el presidente debe tomar una decisión que realmente sea importante: ¿defenderá al trabajador estadounidense, o dejará que Silicon Valley vuelva a dibujar el orden económico mientras la clase media se empuja en silencio del mapa?

Trump construyó su movimiento MAGA en una promesa, no solo para revivir la economía sino para restaurar la dignidad a través del trabajo. Para traer trabajos. Hacer que el trabajo sea significativo nuevamente. Decir a los hombres y mujeres olvidados de este país que importan, porque lo que hacen importa. Esa misión ahora enfrenta una amenaza diferente a cualquiera que hayamos visto. No competencia extranjera. No deslucido global. Pero extinción por algoritmo.

Y tan sombrío como parece, no es demasiado tarde. Aún no.

El gobierno federal todavía tiene herramientas, y la presidencia todavía tiene dientes. Pero tomará nervios. Se necesitará un presidente dispuesto a hacer algo raro en este momento: decir que no. No para la automatización sin control, no a la idea de que el trabajo humano es una ineficiencia para ser optimizado, no a la mentira que más rápido siempre significa mejor, y más barato siempre significa más inteligente.

Trump no necesita quemar Silicon Valley hasta el suelo. Solo necesita recordarle que sea dueño de los rieles. Si una empresa toma dinero del gobierno federal a través de contratos, subvenciones, subsidios o préstamos, no se debe permitir que los trabajadores estadounidenses en silencio y reemplazarlos con bots. Ningún contribuyente debe financiar su propia obsolescencia. Si estas empresas quieren los beneficios del dinero público, entonces responden al público. Y el público tiene derecho a saber quién está siendo reemplazado, cuándo y por qué.

Cada empresa automatiza los trabajos de visitante debe verse obligado a revelarlo, abiertamente y en tiempo real. Deje que el pueblo estadounidense vea qué corporaciones están matando empleos mientras publican ganancias récord. Si están orgullosos de su eficiencia, déjelos apoyarlo. Si van a reemplazar a los trabajadores, déjelos decirlo con su pecho. Suficiente con las reversiones silenciosas y los eufemismos. Suficiente con el término “aumentado” cuando lo que quiere decir es “eliminado”.

Y si insisten en automatizar, bien. Pero pueden pagar el daño. Cada transacción de IA, cada modelo comercial que reemplaza el trabajo de una persona real, debe ser gravado. No para financiar algún experimento de ingresos universales utópicos, sino para pagar algo real: reentrenamiento laboral, escuelas comerciales, subvenciones de pequeñas empresas para empresas dirigidas por humanos. América no es una prueba de prueba. Es un país. Y merece una política que defienda a las personas, no a los modelos.

Y luego está el futuro. No es el futuro tecnológico sino el humano. Necesitamos un cuerpo de trabajo federal que realmente construya futuros nuevamente. No es un tanque de retención para los desempleados, sino una placa de lanzamiento para los estadounidenses listos para trabajar en sectores que la IA no puede tocar: intercambios críticos, fabricación calificada, energía, atención médica, logística, infraestructura. Trabajos reales. Entrenamiento real. Reales escaleras. No podemos salir del colapso estructural. No podemos trabajar independientemente de una clase media.

Si Trump quiere liderar esta nación durante la próxima década, debe ser más que un luchador. Debe ser un constructor de nuevo terreno. Un presidente que entiende que la batalla por delante no se trata solo de fronteras o presupuestos, se trata de valor. Lo que valoramos. A quien valoramos. Y si el estadounidense promedio le queda algún lugar en la economía que se les escriba a puerta cerrada.

AI no es malvado. Pero las manos que lo controlan no son neutrales. Están interesados ​​en las ganancias, en escala, en optimización. No patriotismo, estabilidad o soberanía. Trump puede detener esto. Pero tiene que actuar ahora. Porque si Maga no significa pararse entre el trabajador estadounidense y la extinción por código, entonces no significa nada en absoluto.

John Mac Ghlionn es un escritor e investigador que explora la cultura, la sociedad y el impacto de la tecnología en la vida diaria.





