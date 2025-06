Carrie Coon deja caer una poderosa razón de 4 palabras para hablar sobre Trump

“Tengo miembros de la familia que votaron por Trump. Soy de Ohio. Tuvimos que tener esas conversaciones. No es mi familia inmediata. Creo que hubo un momento en que fue posible tener conversaciones sobre eso. Pero cuando estás en una diapositiva autoritaria, se convierte en un sistema cerrado. El líder es la fuente de información, que no es penetrable. Entonces, cuando estás dentro de ese sistema de información circular, entonces es muy difícil, muy difícil porque no hay la fuente de información, de hecho.