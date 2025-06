La administración Trump que intenta retirar los derechos civiles de manera inusual

“Este no es un cambio menor o no controvertido”, dijo O’Hara sobre los cambios propuestos al Título IX, señalando que una nueva regla podría afectar a los atletas transgénero además de las oportunidades para las mujeres y las niñas cisgénero.

“Me estoy rascando la cabeza por la motivación detrás [rescinding the rule] Porque mencionan la orden ejecutiva de los ‘manteniendo a los hombres fuera del deporte de las mujeres’, pero realmente no se aplicará en la gran mayoría de esos casos porque [the rule] Solo permite que una persona participe en un deporte del otro sexo en dos condiciones ”, James Nussbaum, un abogado con sede en Indiana se centró en la ley deportiva le dijo a la colina. “Uno, la escuela ya no ofrece ese deporte por su sexo, y dos, son históricamente el” sexo subrepresentado “, y eso no es un deporte masculino en la gran mayoría de las escuelas”.