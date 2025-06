Los republicanos del Senado buscan retroceder las protecciones del servicio civil

Mientras que la versión de la Cámara requeriría que las nuevas contrataciones paguen un 5% adicional de su salario para evitar ser a voluntad, la versión del Senado lo sube a un enorme 10%. Incluso aquellos que renuncian a las protecciones del servicio civil aún tendrían que tener otro 5%, una medida no incluida en el proyecto de ley de la Cámara.

En su análisis de la legislación de la Cámara, la Oficina de Presupuesto del Congreso estimó que Solo una cuarta parte de las nuevas contrataciones Pagaría un recargo del 5% para tener protecciones de servicio civil. Eso significa que, con el tiempo, la fuerza laboral federal pasaría de uno con una fuerte seguridad laboral a una en la que los empleados podrían ser despedidos por casi cualquier motivo, incluso no ser lo suficientemente leal al presidente.

Las contribuciones de jubilación más altas no son el único cambio que los trabajadores federales verían en la legislación del Senado. También propone cobrar a los sindicatos federales por su uso de equipos y edificios gubernamentales, así como para el uso de “tiempo oficial”.

Los contratos de la Unión Federal permiten a los funcionarios sindicales que son empleados del gobierno dedicar una cierta cantidad de su tiempo en el trabajo a los negocios sindicales, como manejar quejas en nombre de los trabajadores. Los sindicatos dicen que sería difícil para ellos funcionar sin este “tiempo oficial”, ya que los trabajadores federales no pueden ser obligados a pagar las cuotas sindicales y muchos eligen no hacerlo. El sindicato debe representar a todos los trabajadores en la unidad de negociación, ya sea que paguen las cuotas o no.