Cambia de la postura de Medio Oriente a medida que Trump refleja la participación de Irán

El ejército de los Estados Unidos se está posicionando para unirse potencialmente al asalto de Israel a Irán, ya que el presidente Trump sopora la acción directa contra Teherán para dar un golpe permanente a su programa nuclear.

Trump instó el martes a los residentes de Teherán a huir y sugirió que estaba sopesando acciones contra Irán, menos de 12 horas después de haber presionado públicamente al país para que aceptara sus términos para un acuerdo nuclear.

Quizás la pregunta más importante que enfrenta Trump es si Estados Unidos dejará caer bombas de Buster Bunker, conocidas como GBU-57, en el sitio nuclear de Irán, un movimiento que Irán Hawks dice que es necesario para eliminar la amenaza nuclear de Teherán.

Israel no posee tal bomba, que se cree que es el único armamento capaz de destruir la planta nuclear altamente protegida enterrada en una montaña iraní, ni el bombardero de sigilo B-2 de EE. UU. Para dejarla caer. Eso tiene funcionarios israelíes anteriores y actuales presionando a los Estados Unidos para que ingresen al conflicto.

Irán enfrenta un final difícil con Israel, Trump



“Estados Unidos es mucho más fuerte que nosotros. Tiene capacidades que no poseemos”, el ex ministro de Defensa Israelí, Benny Gantz, dijo el lunes a Anderson Cooper de CNN. “Estoy seguro de que Estados Unidos, si decide actuar, lo hará por sus propios intereses y no solo por nuestros intereses”.

Otro ex ministro de defensa israelí, Yoav Gallant, también le dijo a CNN que Trump tiene “la obligación de asegurarse de que la región vaya a una manera positiva y que el mundo está libre de Irán que posee [a] arma nuclear.”

Trump, quien el lunes acortó su visita al grupo de siete cumbres en Canadá para regresar a Washington para acurrucarse con su equipo de seguridad nacional, ya ha autorizado varias capacidades militares al Medio Oriente con fines defensivos. Esos incluyen más de 30 aviones cisterna de reabastecimiento de combustible enviados a Europa, el grupo de ataque de transportista del USS Nimitz ordenó al Medio Oriente y dos destructores enviados al mar Mediterráneo oriental para ayudar a Israel a defenderse de los ataques de misiles guiados.

Los petroleros de reabastecimiento de combustible podrían usarse para ayudar a reponer los aviones israelíes, ofreciendo a Trump una opción menos intensa para la participación militar.

Un funcionario de los Estados Unidos dijo a Newsnation que los aviones se trasladaron al Teatro Europeo para dar a Trump “opciones” si las cosas se intensifican aún más y Estados Unidos decide involucrarse más.

El equipo y el personal adicionales se suman a la gran postura de la fuerza estadounidense en el Medio Oriente, con casi 40,000 tropas, sistemas de defensa aérea, aviones de combate y buques de guerra.

Los despliegues de activos aéreos y marinos, tomados en conjunto, sugieren que Washington se está preparando para una operación ofensiva potencial ya que Israel e Irán participan en ataques de tit-for-tat, una guerra abierta que los funcionarios israelíes han dicho que podrían durar “semanas, no días” y amenaza con provocar una guerra más amplia en el Medio Oriente.

Trump el martes por la tarde se reunió con su equipo de seguridad nacional durante más de una hora en la sala de situación, según la Casa Blanca.

Pero incluso en medio de la acumulación militar y las reuniones de alto nivel, Trump a partir del martes por la tarde no se ha comprometido públicamente con ningún curso de acción. Continúa instando a Irán a llegar a un acuerdo para finalizar su programa nuclear “antes de que sea demasiado tarde”, pero ha desviado las preguntas sobre lo que causaría una intervención directa de los Estados Unidos en la guerra, diciéndole a los periodistas el lunes: “No quiero hablar de eso”.

Aún así, ha insinuado que Estados Unidos podría entrar en la refriega. Dijo el martes en Truth Social que “ahora tenemos un control total y total de los cielos sobre Irán”, que un funcionario de la administración dijo a Newsnation indicó que tanto Estados Unidos como su aliado Israel, y agregó que Estados Unidos no tiene presencia en los cielos sobre Irán.

“Irán tenía buenos rastreadores de cielo y otros equipos defensivos, y mucho de él, pero no se compara con las” cosas “hechas, concebidas y fabricadas de American, publicó Trump.

Y el domingo, dijo “es posible” que Estados Unidos pueda involucrarse en el conflicto.

Israel, ahora en su quinto día de ataques de misiles, ya ha dañado las instalaciones de energía iraní, los sitios de misiles, la infraestructura nuclear, los centros de comando y su estación de televisión estatal, con el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu que no muestran ningún interés en negociar después de la semana pasada la semana pasada su mayor operación militar en jamás contra el rival regional.

Los ataques israelíes, que también mataron a varios de los principales líderes militares de Irán, comenzaron después de que sus funcionarios acusaron a Irán de estar a punto de construir una bomba nuclear. Desde entonces, las dos partes han intercambiado ataques de misiles a gran escala en lo que se ha convertido en la confrontación más mortal entre los países, con al menos 24 personas asesinadas en Israel y más de 220 muertos en Irán.

Hasta ahora, Estados Unidos solo ha intervenido para ayudar a Israel a derribar misiles entrantes a través de sus sistemas de defensa de los misiles de defensa de área de alta altitud de terminal proporcionados. Trump el martes también dijo que estaba buscando “un final real” en el conflicto, enfatizando que “no está buscando un alto el fuego”. Pero también advirtió que Irán sabe “no tocar a nuestras tropas” y que Estados Unidos estaría “guiados” en su respuesta a tal escenario.





