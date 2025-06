Tucker Carlson, Ted Cruz, se ponen calentados de un lado a otro sobre Irán

By







Tucker Carlson y el senador Ted Cruz (republicano de Texas) entraron en un intercambio ardiente el martes por el apoyo del senador al presidente Trump y su postura hacia Israel en su creciente conflicto con Irán.

La personalidad de los medios conservadores lanzó el martes un clip de la entrevista, que se lanzará en su totalidad el miércoles, en el que asa a Cruz sobre detalles sobre Irán y su composición demográfica. Cuando Cruz no sabe las respuestas que Carlson está buscando, el anfitrión explota al senador por no conocer los detalles de “el país que busca derrocar”.

“¿Cuántas personas viven en Irán, por cierto?” Preguntó Carlson.

“No conozco a la población”, respondió Cruz.

“¿En absoluto?”

“No, no conozco a la población”, dijo Cruz.

“¿No conoces a la población en el país que buscas derrocar?” Carlson replicó.

Cuando Cruz le hizo a Carlson la misma pregunta, el periodista respondió rápidamente: “92 millones”, y agregó: “¿Cómo no podrías saber eso?”

“No me siento memorizando las mesas de población”, respondió Cruz.

La conversación se hizo cada vez más acalorada a partir de ahí, ya que Carlson argumentó que los números son “algo relevantes porque estás pidiendo el derrocamiento del gobierno”.

“¿Por qué es relevante si son 90 millones u 80 millones o 100 millones? ¿Por qué es relevante?” Cruz respondió antes de presionar contra la sugerencia de Carlson de que no “sabe nada sobre el país”.

Carlson luego ofreció otra pregunta de trivia: “¿Cuál es la mezcla étnica de Irán?”

Cruz dijo que el país es persa y “predominantemente chiíta”, en ese momento que Carlson cortó, preguntando: “¿Qué por ciento?”

Los dos hombres comenzaron a gritarse unos a otros.

“Está bien, esto es lindo-“, dijo Cruz cuando Carlson lo interrumpió para decir: “No sabes nada sobre Irán”.

“Entonces, no soy el experto de Tucker Carlson en Irán-“, dijo Cruz.

“Eres un senador que pide el derrocamiento de un gobierno, y no sabes nada sobre el país”, dijo Carlson, gritando sobre el senador.

“No, no sabes nada sobre el país”, respondió Cruz. “Eres quien afirma que no están tratando de asesinar a Donald Trump. Eres quien no puede entender si fue una buena idea matar al general Soleimani, y tú dijiste que era malo”.

Carlson retiró el reclamo inicial de Cruz, diciendo: “No, no estoy diciendo eso. Estoy diciendo que no crees que están tratando de asesinar a Trump”.

“Sí, lo hago”, exclamó Cruz, cortando.

“Porque no estás pidiendo ataques militares contra ellos en represalia”, dijo Carlson, sugiriendo que Cruz sería si “realmente” creyera que estaban tratando de matar al presidente.

Cuando Cruz respondió que “estamos llevando a cabo ataques militares hoy”, Carlson presionó al senador sobre su uso de la palabra “nosotros”.

“Dijiste que Israel era”, dijo Carlson a lo que Cruz aclaró que Estados Unidos está apoyando los esfuerzos de Israel, pero que Israel está llevando a cabo las huelgas.

“Acabas de decir ‘nosotros’ estábamos”, dijo Carlson. “Esto es alto estacas. Eres un senador. Si estás diciendo que el gobierno de los Estados Unidos está en guerra con Irán en este momento, la gente está escuchando”.

La colina se ha comunicado con la oficina de Cruz para comentarios adicionales.

Carlson, un defensor del presidente desde hace mucho tiempo, se ha encontrado en desacuerdo con el comandante en jefe sobre sus puntos de vista conflictivos sobre el mejor enfoque en el Medio Oriente.

Después de que Israel lanzó una ofensiva de misiles contra Irán la semana pasada, Carlson calificó a Trump “cómplice” en la escalada y advirtió que el legado del presidente estaba en juego dependiendo de “lo que sucede después”.

Carlson ha sido durante años un crítico de los líderes republicanos, diplomáticos y otros que han abogado por la intervención militar en el Medio Oriente.

La semana pasada criticó los llamados “belicistas”, incluidos sus antiguos colegas en Fox y aquellos en el partido que, según él, están empujando a Trump hacia una guerra innecesaria.

“La verdadera división no es entre las personas que apoyan a Israel y las personas que apoyan a Irán o los palestinos”, escribió Carlson en las redes sociales la semana pasada. “La verdadera división es entre aquellos que fomentan casualmente la violencia y aquellos que buscan prevenirla”.

Pero Trump respondió, diciéndole a los periodistas: “No sé qué está diciendo Tucker Carlson. Déjelo ir a buscar una red de televisión y decirlo para que la gente escuche”.

El presidente dio un paso más tarde el lunes, llamando al ex anfitrión de Prime Time convertido en comentarista de Internet, “Kooky Carlson” e insistiendo en “Irán nunca puede tener un arma nuclear”, en una publicación sobre su cuenta social de la verdad.





