Graham dice que Greene ‘no entiende’ la amenaza nuclear de Irán

La senadora Lindsey Graham (Rs.C.) dijo en una entrevista del martes que la representante Marjorie Taylor Greene (R-Ga.) “No entiende” la amenaza nuclear que plantea Irán.

“Me gusta Marjorie, pero para ser honesto contigo, ella no entiende la amenaza, en mi opinión”, dijo Graham en una entrevista con John Roberts de Fox News.

“Si no entiendes que Irán, una teocracia religiosa, los nazis religiosos usarían un arma nuclear para matar a todos los judíos, no escuchas lo que dicen”, continuó Graham. “Son una amenaza para nosotros. Son una amenaza para el estado de Israel. No le interesa darle a este fanático religioso un arma nuclear”.

Los comentarios de Graham vienen en respuesta a la oposición de Greene a cualquier posible participación de los Estados Unidos en el conflicto de Israel-Irán.

Se le pidió que le respondiera sugerencia Que “cualquiera que sea descuidado para que Estados Unidos se involucre completamente en la Guerra de Israel/Irán no es America First/Maga”.

“Desear el asesinato de personas inocentes es asqueroso. Estamos enfermos y cansados ​​de las guerras extranjeras. Todos ellos”, continuó, en un puesto en X.

Sus puntos de vista opuestos reflejan un cisma que emerge entre los partidarios del presidente Trump, ya que el ejército de los Estados Unidos se posiciona para unirse potencialmente a la lucha de Israel y mientras el presidente pesa acción directa contra Teherán para darle un golpe permanente a su programa nuclear.

Pero Graham desestimó la división entre los republicanos, diciendo que muy pocas personas en el partido se oponen a apoyar a Israel.

“Aquellos republicanos que se oponen a apoyar a Israel contra Irán, literalmente podrían poner una cabina telefónica”, dijo en la entrevista.

“No estoy preocupado por los republicanos. Los republicanos están con Israel”, agregó.

La colina se ha comunicado con la oficina de Greene para comentarios adicionales.





