Trump dice que nosotros sabe dónde se está escondiendo Khamenei de Irán, insta a la rendición incondicional de Irán

WASHINGTON (AP) – Presidente Donald Trump dijo el martes que Estados Unidos sabe dónde el líder supremo de Irán Ayatolá Ali Khamenei se esconde durante el conflicto de Israel-Irán Pero no quiere que lo maten “por ahora”.

“Sabemos exactamente dónde se esconde el llamado ‘Líder Supremo'”, agregó Trump. “Él es un objetivo fácil, pero es seguro allí, no vamos a sacarlo (¡matar!), Al menos no por ahora. Pero no queremos que los misiles se disparen a los civiles o los soldados estadounidenses. Nuestra paciencia se está agotando”.