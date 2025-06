Estos son los demócratas que han sido arrestados, detenidos o acusados ​​bajo Trump

By







Un puñado de demócratas han sido arrestados, detenidos o acusados ​​bajo la administración Trump debido a la represión de la Casa Blanca contra la inmigración ilegal.

El presidente del Comité Nacional Democrático (DNC), Ken Martin, ha condenado su tratamiento, argumentando que los legisladores están siendo agredidos sin razón.

“Los funcionarios electos están siendo arrestados por hacer su trabajo”, escribió Martin en unDeclaración del miércolesen X.

“Una vez más, la administración Trump está silenciando a las personas que no están de acuerdo con ellas a la luz del día”.

Aquí hay demócratas que han sido detenidos recientemente por la policía:

Contralor de Nueva York Brad Lander

Varios agentes de aplicación de inmigración y aduana (ICE) esposaron el contrataler de la ciudad de Nueva York Brad Lander (D), un candidato para el alcalde, el miércoles fuera de un tribunal de inmigración por impedir a los agentes de la ley.

Lander estaba escoltando a un acusado en el Tribunal de Inmigración mientras instaba a los agentes de ICE a presentar una orden judicial emitida para el arresto del individuo.

“No estoy obstruyendo. Estoy parado aquí en este pasillo pidiendo una orden judicial”, dijo Lander mientras soy esposado, como se registra en unVideo publicadoen x por su esposa.

“No tienes la autoridad para arrestar a los ciudadanos estadounidenses”, les dijo Lander. Fue apresurado rápidamente al ascensor con la policía.

pero La gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul (D), dijo en una conferencia de prensa de seguimiento que luego fue liberado y que todos los cargos fueron retirados.

Sin embargo, los demócratas se apresuraron a condenar los arrestos consecutivos de los miembros de su partido en los últimos meses.

“La orientación agresiva de los funcionarios electos democráticos por parte de la administración Trump dará como resultado invariablemente en que los servidores públicos respetuosos de la ley estén marcados por la muerte por extremistas violentos. La administración de Trump y su escuadrón de agentes enmascarados deben cambiar el rumbo antes de que sea demasiado tarde”, el líder de la minoría de la Cámara de Representantes, Hakeem Jeffries (DN.Y.) escribió en undeclaraciónen X.

“Esto es América. La solicitud de una orden judicial y la observancia de la actividad de aplicación de la ley no son delitos. Hay una base cero para una investigación federal y dichos planes deben disminuir inmediatamente”, agregó.

Senador Alex Padilla

El senador Alex Padilla (D-Calif.) Fue retirado por la fuerza de una conferencia de prensa del 12 de junio por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS).

Asistió al prensador con escoltas federales e intentó hacer una pregunta al secretario de Seguridad Nacional Kristi Noem.

“Soy el senador Alex Padilla. Tengo preguntas para el Secretario”, dijo Padilla antes de ser invadida por agentes y forzado a salir de la habitación.

Los funcionarios de la administración de Trump alegan que se lanzó a Noem y, a pesar de identificarse verbalmente como legislador, los agentes desconocían su capacidad oficial sin la presencia de un PIN físico típicamente usado por los miembros del Congreso.

“Al Sr. Padilla le dijeron repetidamente que retrocedieran y no cumplió con los repetidos comandos de los oficiales.@SecRetservicePensó que era atacante y los oficiales actuaron apropiadamente. El secretario Noem se reunió con el senador Padilla después y celebró una reunión de 15 minutos ”, escribió la portavoz del DHS, Tricia McLaughlin, en la plataforma social X.

Padilla luego habló sobre el incidente, declarándolo como una amenaza para los derechos constitucionales y el estado de derecho.

“Diré esto: si así es como esta administración responde a un senador con una pregunta, solo puedo imaginar lo que están haciendo a los trabajadores agrícolas para cocinar a los trabajadores diarios en la comunidad de Los Ángeles y en todo California y en todo el país”, dijo.

Rep. Lamonica Mciver

La representante Lamonica Mciver (DN.J.) fue acusada federal por presuntamente interferir con los agentes de hielo durante una visita al Centro de Detención de Delaney Hall para la supervisión del Congreso. Mciver estaba realizando supervisión en las instalaciones junto con los representantes Bonnie Watson Coleman (DN.J.) y Rob Menéndez (DN.J.), quienes dicen que McIver no obstruyó ni impidió las operaciones de aplicación de la ley en medio de protestas de inmigración fuera del edificio.

La fiscal interina de los Estados Unidos de Nueva Jersey Alina Haba anunció el 10 de junio una acusación de Gran Jurado de tres cargos de McIver por el incidente. La representante Nancy Mace (Rs.C.) presentó una resolución de la Cámara para expulsar al legislador.

“Los hechos de este caso demostrarán que simplemente estaba haciendo mi trabajo y expondrá estos procedimientos por lo que son: un intento descarado de intimidación política. Esta acusación no está más justificada que los cargos originales, y es un esfuerzo de la administración de Trump para esquivar la responsabilidad por el Caos Ice causado y asustarme por hacer el trabajo que fue elegido para hacer”, dijo Mciver en una declaración sobre el asunto.

Juez Hannah Dugan

La jueza del Tribunal de Circuito del Condado de Milwaukee, Hannah Dugan, fue acusado por un gran jurado federal a principios de mayo por ocultar “a sabiendas” a un migrante. Las autoridades alegan que Dugan ordenó al migrante y su abogado que abandonara la sala del tribunal a través de una puerta del jurado “no pública” para evitar las autoridades de inmigración después de decirnos ICE que necesitaban una orden para buscar en las instalaciones.

“Como dijo después de su arresto innecesario, el juez Dugan afirma su inocencia y espera ser reivindicado en la corte”, dijo Craig Mastantuono, el abogado que representa al juez, en una declaración anterior a NBC News.

Después de su arresto en abril, Dugan fue suspendida temporalmente por la Corte Suprema de Wisconsin, que dijo que “es de interés público que ella sea aliviada temporalmente de sus deberes oficiales”.

Alcalde de Newark Ras Baraka

El alcalde de Newark, Ras Baraka (D), fue arrestado brevemente después de su visita al Centro de Detención de Delaney Hall en Nueva Jersey. Haba originalmente amenazó con presionar cargos, pero retiró la declaración después de una nueva revisión del incidente.

“Fui esposado, huellas digitales, tomé fotos de, dos veces, una vez allí y otra en la corte, para un delito menor de Clase C, por el que envías una citación a las personas. No las bloqueas y tomas sus huellas digitales”, dijo Baraka a MSNBC.

“Dijeron que los cargos son demasiado menores para tener una audiencia preliminar”, agregó. “Entonces, si es demasiado pequeño para tener una audiencia preliminar, ¿por qué me haces huellas dactilares y me tomas fotos e me interrogas en una habitación? ¿Y por qué lo haces dos veces?”

Baraka ha presentado una demanda contra Habba en su capacidad personal con respecto a su tratamiento, falso arresto, enjuiciamiento malicioso y difamación, además de acusar al abogado interino de los Estados Unidos de actuar como un “operativo político, fuera de cualquier función íntimamente relacionada con el proceso judicial”.

Ricky Patel, el agente de Investigaciones de Seguridad Nacional a cargo de Newark, también es nombrada en la demanda.

Personal del representante Jerry Nadler

El personal del representante Jerry Nadler (DN.Y.) fue detenido brevemente en mayo después de que los agentes del DHS ingresaron a la oficina de Manhattan del congresista en busca de “manifestantes”. Un agente acusó a los asistentes de Nadler de “alborotadores de puerto”.

“Visitaron. Y al irrumpir en una de las oficinas, un compañero muy grande y pesado empujó a mi ayudante, una joven muy pequeña, y luego dijeron que ella empujó hacia atrás y la encadenó y la llevaron abajo”, dijo Nadler a CNN.

“Y obviamente estaba traumatizada”, agregó.

Jeffries condenó nuevamente su detención, quien dijo que el esfuerzo era parte de un objetivo más grande que la administración Trump hizo cumplir.

“La administración claramente está tratando de intimidar a los demócratas, de la misma manera que intentan intimidar al país”, dijo Jeffries el domingo en una entrevista con CNN.

“Toda esta estrategia de ‘choque y asombro’, esta ‘inundan la zona con un comportamiento escandaloso’ que han tratado de desatar al pueblo estadounidense durante los primeros meses de la administración Trump, está diseñada para crear la apariencia de inevitabilidad”.





