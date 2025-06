Marjorie Taylor Greene hace un descanso raro de Trump, y se trata de Tucker Carlson

“Él sin disculpas cree lo mismo que hago” Greene escribió el lunes en X, anteriormente Twitter, sobre Carlson . “Que si no luchamos por nuestro propio país y nuestro propio pueblo, ya no tendremos un país para nuestros hijos y nuestros nietos”.

Triunfo el mes pasado dijo que “advirtió” El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, no atacó a Irán, ya que Estados Unidos estaba “muy cerca de una solución”, pero dijo el viernes que sabía sobre el ataque no provocado de Israel de antemano, que Carlson argumenta “no es la pelea de Estados Unidos”.

Carlson argumentó que continua ayuda militar estadounidense a Israel no es “Estados Unidos primero”, una política que defiende el no intervencionismo, y acusó a Trump de ser “cómplice” en el ataque de Israel. El presidente Stracted Carlson el lunes mientras hablaba con los reporteros.

“Alguien, por favor, explique a Kooky Tucker Carlson que,” ¡Irán no puede tener un arma nuclear! ” Trump agregó en las redes sociales más tarde con la atención : “Primero Estados Unidos primero significa muchas cosas geniales, incluido el hecho de que Irán no puede tener un arma nuclear”.

“Una vez más, vamos a bajar esto, ‘aquí es quien se requiere odiar'”, continuó Carlson en ese momento. “Es Orwell, hombre. Soy un hombre libre. No me estás diciendo a quién tengo que odiar. Decidiré a quién me gusta y no me gustan en función de mis valores e intereses. Todo es muy falso”.