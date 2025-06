Obama dice que nos mudamos ‘peligrosamente cerca’ de la autocracia bajo Trump

El ex presidente Barack Obama dijo el martes que Estados Unidos está “peligrosamente cerca” de una autocracia.

Obama no nombró explícitamente al presidente Donald Trump, su sucesor criminalmente condenado por dos veces que incitó el intento de golpe de estado del 6 de enero de 2021, durante su discurso, Según CNN que dijo que Obama generalmente ha tratado de mantenerse fuera de la política cotidiana y abstenerse de ataques directos contra su sucesor.

“Si sigues regularmente lo que dice aquellos que están a cargo del gobierno federal en este momento, existe un compromiso débil con lo que entendimos, y no solo mi generación, al menos desde la Segunda Guerra Mundial, nuestra comprensión de cómo se supone que funciona una democracia liberal”, dijo Obama “, dijo Obama, Según el New York Times .

“Requiere que tomen ese juramento en serio, y cuando eso no está sucediendo, comenzamos a derivar en algo que no es consistente con la democracia estadounidense”, dijo. “Es consistente con las autocracias. Es consistente con Hungría debajo [Viktor] Orbán “.

“Todavía no estamos allí por completo, pero creo que estamos peligrosamente cerca de normalizar el comportamiento así. Y necesitamos personas tanto fuera del gobierno como dentro del gobierno que dicen: ‘No repasemos ese acantilado porque es difícil recuperarse'”, agregó.

“Lo que está sucediendo es que ahora tenemos una situación en la que todos vamos a ser probados de alguna manera, y vamos a tener que decidir cuáles son nuestros compromisos”, agregó Obama, según CNN. “Será incómodo por un tiempo, pero así es como sabes que es un compromiso, porque lo haces cuando es difícil, no solo cuando es fácil, no solo cuando está de moda, no solo cuando es genial”.