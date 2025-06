Trump habla de unirse al conflicto de Irán-Israel desconcierta a los legisladores en ambas partes

By







Los senadores en ambos partidos están cada vez más nerviosos por la posibilidad de que el presidente Trump pueda insertar a los Estados Unidos directamente en la guerra de Israel-Irán con la decisión de bombardear Irán para evitar que obtenga un arma nuclear.

No está claro si Trump ha tomado una decisión sobre un tema que divide su propio partido y el movimiento MAGA. El miércoles, dijo: “Puedo hacerlo, puede que no lo haga. Quiero decir, nadie sabe lo que voy a hacer”.

El Wall Street Journal más tarde en el día informó que Trump le había dicho a los asistentes mayores que aprobó un plan de ataque para Irán, pero que estaba deja de dar una orden final para ver si el país abandona su programa nuclear.

En Capitol Hill, hay un amplio apoyo en ambas partes para Israel, pero también hay temor a ser atraído a una guerra más grande en el Medio Oriente.

“Me siento incómodo”, dijo el senador John Hickenlooper (D-Colo), quien señaló que Trump hizo campaña para mantener a los Estados Unidos fuera de los conflictos extranjeros. Desde que asumió el cargo, Trump hasta ahora ha tratado sin éxito de obtener acuerdos de paz en la Guerra de Rusia-Ucrania y en el Medio Oriente.

“Estas decisiones siempre son una función de evaluar el riesgo con precisión y su recompensa”, dijo Hickenlooper. “¿Qué sacamos?

“Corre el riesgo de ser arrastrados a un conflicto mucho más grave”, continuó, mientras señaló que es “100 por ciento” en el lado israelí. “Pero no estoy seguro de que esto sea necesario para su supervivencia para que hagamos algo como esto”.

Los legisladores también están preocupados por lo que están pensando sus electores en casa.

El senador Shelley Moore Capito (RW.Va.) dijo que los funcionarios estadounidenses “necesitan ser contemplativos y mirar todas las ramificaciones”.

“Me imagino a todos los estadounidenses como ‘hoo, esta situación está en espiral'”, dijo.

Si bien Capito expresó su preocupación, también dijo que cree que Trump solo atacará a Teherán si se siente completamente obligado a hacerlo más allá de una duda razonable.

“Realmente no me preocupo con este presidente porque no presta tanta atención a la retórica, cuando el ayatolá dice: ‘Ohhh, te arruinaremos'”, dijo Capito, refiriéndose al líder supremo de Irán, ayatolá Ali Khamenei. “Simplemente creo que … disminuya la velocidad si puedes, asegúrate de tomar la decisión correcta. Confío en que el presidente tome la decisión correcta, pero es difícil”.

Según un asistente del Partido Republicano del Senado, la Conferencia del Partido Republicano tiene una “mezcla saludable” sobre la cuestión de involucrarse más.

En un extremo está el senador Lindsey Graham (Rs.C.), un aliado cercano de Trump, pero también un miembro agresivo que está presionando para el cambio de régimen. El senador Rand Paul (R-Ky.) Representa otro final del espectro y tiene pidió a los Estados Unidos que se mantuvieran fuera de la situaciónenteramente.

El senador Josh Hawley (R-Mo.) Dijo a los periodistas el miércoles que desconfía de que Estados Unidos estaba cada vez más arraigado en otro conflicto en el Medio Oriente.

“No quiero que luchemos contra una guerra. No quiero otra guerra del Medio Oriente”, dijo a CNN. “Estoy un poco preocupado por nuestra repentina acumulación militar en la región”.

Hawley dijo que habló con Trump el martes por la noche.

“Creo que el mensaje de Trump para ellos es si no [give up nukes]estás solo con Israel ”, dijo Hawley sobre los iraníes.

“Creo que todo está bien. Sin embargo, es algo muy diferente para nosotros decir, pero vamos a ofensivamente … ir a atacar a Irán o insertarnos en el conflicto”, continuó, y agregó que una ofensiva estadounidense es algo de lo que “estaría realmente preocupado”.

“No creo que sea necesario que Estados Unidos nos inserten afirmativamente”, dijo.

Los demócratas están presionando para obtener más información.

El líder de la minoría del Senado, Chuck Schumer (DN.Y.) dijo a los periodistas el miércoles que solicitó una sesión informativa clasificada de todos los senadores que se establece para principios de la próxima semana.

El senador Mark Warner (Virginia), el principal demócrata del Comité de Inteligencia del Senado, expresó por separado la frustración por mantenerse en la oscuridad.

“Soy miembro, como dijiste, de la pandilla de ocho, y se supone que debemos saber. No tengo una idea nebulosa de cuáles son los planes de esta administración o cuáles son la política exterior con Irán”, dijo el miércoles por la tarde en CNN.

La sorpresa para algunos republicanos es que está claro que Trump está considerando seriamente unirse al asalto a Irán. Este es un cambio dado la aversión de Trump a las guerras extranjeras. El presidente ha sido un duro crítico de los conflictos de Irak y Afganistán.

Representante Warren Davidson (R-Ohio) Publicado un meme en la plataforma social xejemplificando la falta de entusiasmo de la coalición MAGA por un papel más intenso en Irán.

Mientras tanto, los demócratas están divididos sobre la posibilidad de afirmar la autoridad del Congreso sobre los poderes de guerra en medio de la conversación de una huelga estadounidense contra Teherán.

El senador Tim Kaine (D-Va.) Comenzó un impulso para frenar la capacidad del presidente para lanzar una huelga unilateral a principios de semana implementando su medida para exigir la autorización del Congreso o una declaración formal de guerra antes de que se puedan tomar medidas.

Sin embargo, solo unos pocos de sus colegas han respaldado su esfuerzo públicamente, con el liderazgo manteniendo las opciones abiertas.

“Los demócratas del Senado, si es necesario, no dudará en afirmar nuestras prerrogativas y nuestra capacidad en este proyecto de ley”, dijo Schumer.

Los republicanos creen ampliamente que Trump tiene la autoridad para ordenar una huelga contra Irán si así lo elige. La línea que no quieren ver Crossed es poner tropas en el suelo en la región, y algunos de ellos no ven a Trump dando ese tipo de paso.

“No estamos hablando de botas americanas en el terreno”, dijo el senador John Cornyn (R-Texas). “Eso sería algo diferente”.





