Demócratas ambivalentes mientras Trump pesa la guerra con Irán

“Deberíamos movernos lo más rápido posible para asegurarnos de que el presidente no tome medidas inconstitucionales”, dijo el senador Bernie Sanders (I-Vt.) HuffPost. “Es el Congreso el que tiene el poder de declarar la guerra, no el presidente unilateralmente. Y espero que los miembros del Congreso tengan las agallas para hacer lo correcto”.

“Puedo hacerlo, puede que no lo haga”, dijo Trump fuera de la Casa Blanca el miércoles. “Quiero decir, nadie sabe lo que voy a hacer”.

Muchos demócratas líderes, desde Sanders hasta el ex asesor de Obama, Ben Rhodes, argumentan que apoyar la posible guerra de Trump con Irán estaría repitiendo el error que Estados Unidos cometió al invadir Irak en 2003. “Trate de pie en principio” es lo que la gente busca sustantivamente, político y moralmente “, Rhodes dijo esta semana .

Algunos demócratas, como el senador John Fetterman (Pa.), Dicen que Estados Unidos debería tener la espalda de Israel sin importar qué. Pero muchos demócratas parecen estar en el medio, incluidos varios senadores que le dijeron a HuffPost que no estaban seguros de si apoyarían la resolución de Kaine.

“No hay razón para que la administración no pueda tomar unos días, si esa es su dirección, consultar con el Congreso, asesorarnos sobre su plan y los costos proyectados, riesgos para los miembros del servicio estadounidense, planes para evacuar a los ciudadanos estadounidenses y el objetivo final”, dijo el senador Chris Coons (D-Del.) El miércoles.

“Llevarnos a la guerra en el Medio Oriente o al suroeste de Asia por tercera vez en 25 años es una decisión de enormes consecuencia y costo y no debe ser cayendo casualmente después de un par de llamadas telefónicas”, dijo Coons.

En particular, el propio director de inteligencia nacional de Trump, Tulsi Gabbard, testificado en marzo que Irán no estaba construyendo un arma nuclear, la justificación aparente para el ataque de Israel. Trump dijo esta semana que no le importaba lo que había dicho a Gabbard, y Gabbard canceló una sesión informativa privada con el Comité de Inteligencia del Senado.