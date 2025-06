Trump retrasa la prohibición de Tiktok por tercera vez

No está claro cuántas veces Trump puede, o lo hará, seguir extendiendo la prohibición a medida que el gobierno continúa tratando de negociar un acuerdo para Tiktok, que es propiedad de la bytedancia de China. Si bien no hay una base legal clara para las extensiones, hasta ahora ha habido No hay desafíos legales para luchar contra ellos. Trump ha acumulado más de 15 millones de seguidores en Tiktok desde que se unió el año pasadoy ha acreditado la plataforma de tendencias por ayudarlo a ganar tracción entre los votantes jóvenes. Dijo en enero que tiene un “lugar cálido para Tiktok”.