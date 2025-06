Trump golpea las encuestas de Fox News por ser siempre “equivocado y negativo”

“Las encuestas corruptas de Foxnews se equivocaron en las elecciones, gané mucho más de lo que dijeron que lo haría, y he sido sesgado en mi contra durante años”, escribió.

“Ahora una nueva encuesta de Foxnews sale esta mañana que me da un poco más del 50% en la frontera, y sin embargo, la frontera es milagrosamente perfecta, nadie pudo venir el mes pasado”, compartió después de ver el encuesta .

La publicación de Trump se produce solo un día después de que el ex asistente de Trump, Steve Bannon, llamó a la red de medios por, según los informes, impulsar la “propaganda pura”.

Bannon repitió un tema de conversación que la representante Marjorie Taylor Greene (R-Ga.) Compartió a principios de semana, cuando acusó a Fox News y al New York Post de supuestamente estadounidenses de lavado de cerebro.

“Hemos visto noticias de propaganda durante décadas. Llamaré a Fox News y al New York Post. Se sabe que son las noticias de la red Neocon”, dijo Greene al ex legislador republicano de Florida Matt Gaetz en su programa One America News Network el lunes.