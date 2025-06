El jefe de FHFA apunta a la alimentación

96



Bienvenido al boletín de negocios y economía de Hill

Negocio y economía Negocio y economía Lo grande Historia La guerra de Bill Pulte contra Powell aumenta El supervisor de Fannie Mae y Freddie Mac está librando una batalla en línea para forzar al presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, destrozando las normas en el camino. © The Associated Press En el lapso de 24 horas, Director de la Agencia Federal de Finanzas de Vivienda (FHFA) Bill Pulte ha escrito o compartido más de una docena de publicaciones en las redes sociales pidiendo la renuncia de Powell y compartir la justificación para hacerlo. En el camino, está lanzando su agencia políticamente independiente a una batalla partidista. “Estoy pidiendo que el presidente de la Reserva Federal, Jay Powell, renuncie”, escribió Pulte en una publicación del jueves en la plataforma social X, que fijó a la cima de su perfil. En otra publicación en respuesta a los informes de la colina, Pulte dijo que lo estaba haciendo “[b]porque está lastimando a los estadounidenses y perjudicando el mercado hipotecario, que soy responsable de regular ”. La campaña contra Powell comenzó poco antes de que la Fed anunciara el miércoles, como se esperaba ampliamente, lo haría Mantenga las tasas de interés sin cambios por otro mes. El presidente Trump se ha convertido en Powell y la Fed por no reducir las tasas de interés por los niveles solo vistos durante crisis económicasa pesar de que la tasa de desempleo permanece cerca de los mínimos históricos. Tengo más aquí. Bienvenido a la colina Boletín de negocios y economíaSoy Sylvan Lane, cubriendo la intersección de Wall Street y Pennsylvania Avenue. ¿Alguien te envió este boletín? Suscríbete aquí. Lecturas esenciales Noticias comerciales y económicas clave con implicaciones esta semana y más allá: Compañía de apuestas deportivas Draftkings Lanzando PAC Draftkings, una compañía de apuestas deportivas, dijo el miércoles que se presentó ante la Comisión Federal de elecciones (FEC) para crear un Comité de Acción Política Corporativa (PAC). Historia completa

US Steel, Nippon Steel Finalize ‘Historic Partnership’ US Steel dijo el miércoles que finalizó su fusión con el mayor fabricante de acero de Japón, Nippon. Historia completa

Trump firma la orden que extiende la fecha límite de prohibición de Tiktok El presidente Trump firmó una orden ejecutiva el jueves que extendió la fecha límite para la empresa matriz de Tiktok para desinvertir la popular aplicación para compartir videos en 90 días. Historia completa

El Reserva Federal de Filadelfia Libera su junio índice de fabricación Viernes a las 8:30 am EDT

Bueno saber Noticias comerciales y económicas que hemos marcado de otros puntos de venta: Los creadores dicen que no sabían que Google usa YouTube para Train Ai (CNBC)

Michelle Obama al estar "contento" no tenía un hijo: "él habría sido un Barack Obama" Michelle Obama dice que está "tan contenta" que nunca tuvo un hijo, porque él habría sido un clon infantil de su esposo. El líder del Partido Republicano del Senado enfrenta un retroceso después de que los miembros se queden ciegos por el Proyecto de Ley de Trump El líder de la mayoría del Senado, John Thune (Rs.D.) se enfrenta a un fuerte rechazo de los miembros de la Conferencia del Partido Republicano sobre la pieza del proyecto de ley de impuestos y gastos del Presidente Trump, que ignora en gran medida las preocupaciones de los senadores del Partido Republicano sobre los recortes de Medicaid y la rápida eliminación de energía limpia …

Las zonas de oportunidad se han convertido en silencio en el programa de vivienda más efectivo de Estados Unidos. Todos estás atrapado. ¡Nos vemos mañana!

