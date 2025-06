Trump golpea a Jerome Powell sobre la llamada de tasa de interés de la Fed

“No es una persona inteligente”, dijo Trump sobre Powell. “Creo que él me odia, pero está bien, ya sabes, debería. Debería. Debería. Lo llamo cada nombre en el libro que intenta hacer que haga algo”.

“Si [Powell’s] Preocupado por la inflación, está bien, entiendo que no creo que haya ninguno. Hasta ahora no lo ha hecho. Casi no tenemos inflación ”, afirmó el presidente.