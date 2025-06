Trump promociona la decisión de la Guardia Nacional en Los Ángeles

By







El presidente Trump promocionó una “gran victoria” el viernes por la mañana en su pelea con el gobernador de California Gavin Newsom (D) sobre el control de la Guardia Nacional del Estado, que Trump federalizó a principios de este mes en respuesta a las protestas contra sus redadas de inmigración.

Un tribunal federal de apelaciones falló el jueves por la noche, el presidente podría retener el control de la Guardia Nacional del Estado por el momento.

“Gran victoria en el Tribunal de Apelaciones del Noveno Circuito sobre el poder central del presidente para llamar a la Guardia Nacional”, escribió Trump en un Publicación social de la verdad.

“Los jueces obviamente se dieron cuenta de que Gavin Newscum es incompetente y mal preparado, pero esto es mucho más grande que Gavin, porque en todo Estados Unidos, si nuestras ciudades y nuestra gente, necesitan protección, nosotros somos los que se lo dan deberían establecer y la policía local no puede ser, por cualquier razón, para hacer el trabajo”, agregó.

Newsom argumentó que la decisión de Trump de federalizar a los soldados sin consultarlo era ilegal y les pidió a los tribunales una orden de emergencia para bloquear la mudanza. El juez de distrito estadounidense Charles Breyer, designado por Clinton, inicialmente falló a favor de California, pero la orden judicial de emergencia fue volcado por el Noveno Circuito el 13 de junio.

El panel de tres jueces extendió por unanimidad su pausa en un sin firmar, Decisión de 38 páginas Lanzado el jueves por la noche.

“Sin embargo, enfatizamos que nuestra decisión aborda solo los hechos que tenemos ante nosotros. Y aunque sostenemos que el Presidente probablemente tiene autoridad para federalizar a la Guardia Nacional, nada en nuestra decisión aborda la naturaleza de las actividades en las que la Guardia Nacional Federalizada puede participar”, escribió el panel de apelaciones.

El panel dijo que no estaba de acuerdo con la administración que la decisión de Trump no es revisable por los tribunales, pero los jueces reconocieron que deben ser “altamente deferentes”.

“Ofreciendo al presidente esa deferencia, concluimos que es probable que el presidente ejerció legalmente su autoridad legal”, dice la opinión.

En respuesta al fallo del jueves por la noche, Newsom dijo que “esta pelea no termina aquí” en un Publicar en x.

“El tribunal rechazó con razón la afirmación de Trump de que puede hacer lo que quiera con la Guardia Nacional y no tener que explicarse a un tribunal. El presidente no es un rey y no está por encima de la ley”, escribió.

“Le avanzaremos con nuestro desafío al uso autoritario del presidente Trump de soldados militares estadounidenses contra los ciudadanos”, agregó.

Aunque los 9th La decisión del Circuito marca una victoria para Trump en la batalla legal, puede ser de corta duración. Breyer celebra una audiencia el viernes sobre si debe emitir una orden judicial indefinida.

Breyer, en su fallo inicial, dictaminó que el despliegue de la guardia era ilegal y ambos violaron la décima enmienda, que define el poder entre los gobiernos federales y estatales, y superó la autoridad legal de Trump.

“Las protestas en Los Ángeles se quedan muy por debajo de la ‘rebelión'” “, escribió. “El derecho de las personas a protestar contra el gobierno es uno de los derechos fundamentales protegidos por la Primera Enmienda, y solo porque algunos malos actores callejeros van demasiado lejos no lo elimina para todos”.

La alcaldesa de Los Ángeles, Karen Bass (D), dijo que el presidente estaba usando soldados como “accesorios” en una ciudad donde no son necesarios.

“Necesitamos recordar quién inventa a la Guardia Nacional y a los marines: hombres y mujeres jóvenes, sacados de sus hogares, familias y educación, para no hacer nada”, escribió en un Post del viernes en X.





