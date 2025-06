La última tendencia de citas de la era de Trump: caer en los canadienses

En 2018, cuando mi ex novio estadounidense me envió un mensaje de texto de la nada, no pude evitar bromear: “Entonces, ¿realmente me extrañaste o estás buscando salir de los Estados Unidos?”

Bromeó bromeó: “Bueno, estaría mintiendo si dijera que no quería mudarme a Canadá en este momento;)”

No creo que necesite recordarles que Estados Unidos era un país en crisis en ese entonces, un ambiente que se siente inquietantemente familiar ahora. Probablemente sea la razón por la cual más estadounidenses que nunca buscan salir con canadienses.

Según un artículo reciente en el Estrella de TorontoDesde que Donald Trump fue reelegido, más usuarios de aplicaciones de citas estadounidenses han estado actualizando sus perfiles para decir que viven en varias ciudades canadienses, solo para probar las aguas (tal vez al igual que mi ex novio estaba haciendo durante la primera presidencia de Trump).

El artículo también señala que Maplematch – Se dice que una aplicación de citas creada después de las elecciones de 2016 para emparejar a los estadounidenses con canadienses que usa el lema “Encuentra a tu alma gemela al norte del drama” – se dice que ha visto un nuevo aumento de interés. Más de 5,500 nuevos usuarios se han unido desde noviembre, con 1,000 registros el último día de elecciones, dijo el fundador de Maplematch, Joe Goldman, a The Star.

No, no es una ruta de escape ‘fácil’

Todos amamos una buena historia de amor internacional, contra todos los dudas. Pero, ¿encontrar el amor en la frontera indebida más larga del mundo (por ahora) en realidad tiene piernas?

Jimmy Lai del bufete de abogados Lai y Turner podría saber una o dos cosas: es un abogado de inmigración con sede en los Estados Unidos y en una relación a larga distancia con alguien de Canadá.

“‘¿Puedo traer a mi novio o novia de los Estados Unidos?’ Me lo piden mucho, y la respuesta simple es sí, pero hay muchas complejidades y matices a considerar cuando estás en una relación transfronteriza ”, dijo.

“Como abogados, estamos capacitados para decir, ‘depende’, pero en la mayoría de los casos, la respuesta es sí: el amor genuino no tiene fronteras”, dijo Lai. “Sé de primera mano cuán complejas pueden ser las relaciones transfronterizas. Mi esposa es un residente permanente de Canadá y un estudiante de tiempo completo, mientras administro mi bufete de abogados en Oklahoma. Se necesita mucha coordinación y paciencia”.

Las leyes de inmigración, los requisitos de visa y los protocolos fronterizos pueden hacer las cosas complicadas. Por ejemplo, los canadienses que planean permanecer en los Estados Unidos a largo plazo pueden necesitar registrarse en los servicios de ciudadanía e inmigración de los Estados Unidos. Ambos países también toman medidas para prevenir el fraude de inmigración, lo que significa que las parejas deben demostrar que su relación es real.

“Ciertamente no puedes simplemente empacar y comenzar a vivir y trabajar en Canadá. Necesitarás un permiso de trabajo o [to] pasar por un proceso de patrocinio “. – Jimmy Lai, abogado

“Canadá reconoce a los socios de derecho consuetudinario, pero las reglas son estrictas”, agrega Lai. “Muchos estadounidenses suponen que salir con un canadiense facilita las cosas, pero todavía hay mucha burocracia. El mayor obstáculo, en ambos lados de la frontera, está demostrando que es una relación genuina”.

Cuando se trata de un canadiense y un estadounidense que le da una vida juntos, Lai dijo: “No es fácil, pero es factible con el plan correcto. Ciertamente no puedes simplemente empacar y comenzar a vivir y trabajar en Canadá. Necesitarás un permiso de trabajo o [to] pasar por un proceso de patrocinio. El papeleo puede ser extenso y el tiempo de espera puede ser largo. Los estadounidenses pueden viajar libremente a Canadá como turistas, por lo que, si bien es posible que pueda vivir allí temporalmente, no podrá trabajar, lo cual es algo que mucha gente pasa por alto “.

Dijo que uno de los mayores conceptos erróneos que los estadounidenses tienen es pensar que recibirán un trato especial: “Solo porque eres [American] No significa que haya una alfombra roja esperándote. Todavía tienes que pasar por los mismos canales oficiales que cualquier otra persona. Especialmente con las tensiones actuales entre los países, es importante ser realista “.

Entonces, ¿cuáles son las mejores opciones? “Si ya está casado o se considera el derecho consuetudinario, entonces el patrocinio conyugal suele ser el camino a seguir”, dijo Lai. “Si no, la buena noticia es que los canadienses y los estadounidenses aún pueden cruzar las fronteras con bastante facilidad y pasar tiempo juntos, pero siempre es inteligente comenzar el proceso temprano”.

Lai recomienda comenzar a documentar todo sobre su relación: guarde las capturas de pantalla, las fotos y los boletos de avión. “Cualquier cosa que muestre tu relación es genuina”.

Abrazando la vida a larga distancia

Si usted y su pareja no viven juntos o están casados ​​y simplemente están saliendo, prepárese para lo que se necesita para ser en una relación a larga distancia. Salir con un canadiense podría ofrecer algo de alivio o esperanza de que esté escapando de algo en casa, pero estar en un LDR no siempre es lo que está roto, dijo el casamentero Jaydi Samuels Kuba, que trabaja con varias parejas canadienses estadounidenses.

“Mantener la intimidad y la confianza en cualquier relación puede ser un desafío, pero es especialmente difícil con la distancia física en juego”, explica. “La comunicación consistente es clave, ya sea que eso signifique un mensaje de atención en la mañana o una llamada telefónica de la noche por la noche, o que su pareja sepa cuáles son sus planes para el día, no fuera de alguna medida preventiva para aplastar los celos, sino para que se sientan lo más cómodos posible”.

Samuels Kuba también recomienda encontrar formas de hacer que su pareja se sienta escuchada y vista a pesar de las limitaciones de algunas expresiones de lenguaje amoroso: “Por ejemplo, no puede pasar tiempo físico de calidad con su pareja, pero puede acurrucarse en sus respectivas camas y ver la misma película juntos en Netflix, y hablar sobre ello. Y no puede hacer el café de su pareja por la mañana como un acto de servicio, ya que no están físicamente allí con ellos, pero puede comer una taza a su puerta con tanta frecuencia”.

Sin embargo, en última instancia, dijo que si su relación ya no está basada en una base de confianza e intimidad, “será una lucha manteniendo eso desde lejos”.

Comercio de FG a través de Getty Images El amor transfronterizo puede sonar romántico, pero la realidad es … es trabajo.

El trabajador social clínico y el terapeuta sexual con licencia, Chelsea Newton, enfatiza la importancia de la motivación. “Es crucial reflexionar sobre el por qué Detrás de su decisión de salir con alguien de otro país o cultura. Como dice el dicho, “El que tiene un por qué vivir puede soportar casi cualquier cómo”.

Si sus razones son significativas, arraigadas en una conexión genuina, crecimiento mutuo y valores compartidos, es más probable que capte los desafíos de la distancia, la burocracia y las diferencias culturales.

“Sin embargo, si sus motivaciones carecen de profundidad, como escapar de un clima político o evitar problemas personales, puede tener dificultades con las complejidades muy reales que vienen con una relación intercultural de larga distancia”, dijo Newton.

En otras palabras: el amor transfronterizo puede sonar romántico, pero la realidad es … es trabajo.

“La larga distancia ya es difícil, y he visto a las grandes parejas desmoronarse cuando se mezclan con demoras legales, tensión financiera e incertidumbre constante, a lo grande”, dijo Lai. “La línea de tiempo obliga a muchas decisiones difíciles, y recuerdo a mis clientes que no dejen que el proceso los apresure a cosas para las que no están listos emocionalmente”.

Las diferencias culturales aún pueden ser un desafío

La comunicación y la comprensión de los matices de los demás también pueden ser difíciles ya que Canadá y los Estados Unidos son países inherentemente diferentes.

“Los canadienses a menudo valoran la modestia y el consenso, mientras que los estadounidenses pueden inclinarse hacia el individualismo y la asertividad”, dijo Lai. “Recientemente, mi cliente canadiense me preguntó:” ¿Por qué los estadounidenses son tan malos? ” Me encogí de hombros y respondí: “Son más directos”. Es por eso que los estadounidenses piensan que los canadienses son tan agradables, porque los canadienses son más conscientes de los demás y favorecen la indirección en su estilo de comunicación.

Newton agrega que Canadá no es solo ‘America Lite’. “Lo que creemos es ‘normal’ en las citas (líneas de tiempo, roles de género, estilos de intimidad) a menudo se moldea silenciosamente por nuestra cultura. Por lo tanto, las parejas transfronterizas no solo necesitan romance, sino regulación emocional, tolerancia a la angustia y efectividad interpersonal para prosperar”.

Pero si encontrar una pareja canadiense es algo por lo que estás realmente entusiasmado, tal vez te guste un pequeño “por favor y gracias” y el “eh” ocasional, entonces no todo se pierde. Samuels Kuba dijo que muchas de sus clientes heterosexuales están gratamente sorprendidos por los hombres canadienses.

“A menudo se ven como más tradicionalmente ‘masculinos’, al aire libre, bien con sus manos, sin carecer de empatía o inteligencia”, dijo Samuels Kuba. “En los EE. UU., Ese combo puede ser más difícil de encontrar, especialmente si está buscando energía masculina combinada con valores progresivos. La cultura más liberal social de Canadá y la atención médica universal también pueden ser un atractivo”.

Uno de sus clientes que se mudó a Sudbury, Ontario, incluso lo expresó sin rodeos: “Los hombres canadienses son realmente calientes. Como, es notable cuántos hombres increíblemente calientes viven en esta pequeña ciudad. Tiene mucho sentido para mí que todos los famosos ryanes son canadienses”.

Si bien las citas transfronterizas significa que puede moverse un poco más rápido a través de algunos pasos, o encontrar algunos desafíos únicos, también aporta claridad y compromiso desde el principio, lo que puede fortalecer la relación.